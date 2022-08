Neue Rekorde bei Bad Wörishofer Stauseelauf

Andreas Dietrich sorgt für einen Heimsieg bei der achten Auflage des Stauseelaufs des TSV Bad Wörishofen.

Beste Bedingungen herrschten für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen beim 8. Stauseelauf des TSV Bad Wörishofen. Dabei gab es gleich zwei neue Streckenrekorde.

100 Läuferinnen und Läufer kamen aus dem süddeutschen Raum und aus Österreich gingen in Bad Wörishofen an den Start, der jüngste Starter war 15 Jahre alt, der älteste Teilnehmer immerhin 81 Jahre alt.

Nach dem Massenstart folgte gleich eine Steigung: Es ging den Damm hoch. Die Strecke war in einem sehr guten Zustand. Auf dem Rückweg verließen die Läufer den Dammweg auf Höhe des Stausees wieder und liefen auf dem darunterliegenden Feldweg zurück.

Der Bad Wörishofer gewinnt mit stattlichem Vorsprung

Über die 10,6 Kilometer lange Strecke gab es einen Heimsieg für den TSV Bad Wörishofen: Andreas Dietrich gewann mit neuem Streckenrekord in 35:17 Minuten vor Werner Deuringer (TSV Kaufering Triathlon, 40:02 Minuten) und Markus Wagner (LG Zusam, 40:52 Minuten).

Die Sieger bei den Herren. Foto: Stefanie Bethge

Auch über die 5,3 Kilometer gab es einen neuen Streckenrekord. Diesen stellte Paul Huber vom TV Kempten auf: Er kam in 17:35 Minuten ins Ziel und verwies seinen Vereinskollegen Sascha Leitke (19:06 Minuten) auf Rang zwei. Dritter wurde David Geismayr (TSV Sulzberg, 20:06 Minuten).

Die Siegerinnen der Damenkonkurrenz. Foto: Stefanie Bethge

Bei den Frauen triumphierte Susanne Pflügl (Team Edelweiß) über die 10,6 Kilometer in 46:57 Minuten. Zweite wurde Ingrid Kreuzer 51:15 Minuten), Rang drei ging an Beatrix Mayr (LAZ Kreis Günzburg, 51:34 Minuten). Die Halbdistanz bei den Frauen gewann Heidi Höfler (Concordia Burggen) in 24:42 Minuten vor Samia Bouricha (25:09 Minuten) und Simone Flack (Segelclub Bad Wörishofen, 25:43 Minuten). (axe)