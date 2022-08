Spannung beim Spiel der Woche: Mattsies gegen Tussenhausen

Der SV Mattsies tritt als Gastgeber gegen den SV Tussenhausen an. Beide Mannschaften stehen sich vor dem zweiten Spieltag nicht nur geografisch nahe.

Zu einem internen Gemeinde-Derby lädt der Spielplan der A-Klasse Allgäu 2 die Fans am Sonntagnachmittag ein: Der SV Mattsies empfängt den SV Tussenhausen. Für beide Vereine war der Saisonbeginn am letzten Wochenende wenig zufriedenstellend, zumal sie auch einträchtig das gleiche Ergebnis erspielten. Sowohl Mattsies als auch Tussenhausen mussten nämlich jeweils eine knappe 2:3-Niederlage hinnehmen.

So sind die Mannschaften nicht nur geographisch, sondern auch in der noch jungen Tabelle der A-Klasse Allgäu 2 direkte Nachbarn. Als Absteiger aus der Kreisklasse Allgäu 2 hatte sich gerade Mattsies wohl einen besseren Start erhofft. Mit der neuen Spielgemeinschaft Breitenbrunn/Loppenhausen hatte es die Elf des SV Mattsies allerdings auch gleich mit einem sehr starken Gegner am ersten Spieltag zu tun.

Der Mattsieser Trainer Peter Kaiser ist zuversichtlich

„Der Start in die Saison war nicht so ganz optimal. Das wollen wir natürlich am Sonntag besser machen und Punkte einfahren. Deshalb freuen wir uns auch auf das Nachbarschafts-Derby“, meinte der Mattsieser Trainer Peter Kaiser. Jedoch auch der SV Tussenhausen hatte sich, als letztjähriger Tabellen-Fünfter, gegen den SV Salgen/Bronnen letzte Woche vermutlich mehr ausgerechnet. Gerade im Heimspiel war die knappe Niederlage gegen die Gäste für die Mannschaft um Spieler-Trainer Thomas Kobold doch sehr ärgerlich. Dazu Tussenhausens Coach: „Als Absteiger aus der Kreisklasse hat Mattsies am kommenden Sonntag schon so etwas die Favoritenrolle inne. Das wird vermutlich eine schwierige Aufgabe für uns, der wir uns aber natürlich stellen.

In Mattsies anzutreten ist besonders für mich schön, da es ja sozusagen meine alte Heimat ist“, freut sich Thomas Kobold auf die Begegnung. Beide Teams werden sicherlich alles daransetzen, die Auftaktniederlage mit einem Dreier wieder auszugleichen. Dazu geht es selbstverständlich auch um das Prestige bei diesem regionalen Duell innerhalb des Marktes Tussenhausen. Wer also hat in der Kommune die Nase vorn? Insofern also beste Voraussetzungen für ein spannendes und interessantes Spiel. Anstoß in Mattsies ist am Sonntag um 15.00 Uhr.