Die erste U9-Tennismannschaft in Mindelheim

Plus Die sieben- und achtjährigen Spieler stellen die erste U9 Mannschaft der Vereinsgeschichte.

Von Vanessa Schmidt

Der Mindelheimer Tennisclub hat in der Saison 2022 zum ersten Mal eine U9-Mannschaft zusammengestellt. In der Südliga 1 spielen die Buben gegen den TC Memmingen, Lindau und Blau-Weiß Oberstaufen. Am Ende der Saison belegte Mindelheim den dritten Tabellenplatz. „Es gibt leider kaum Kinder in dem Alter, die so gut Tennis spielen, dass es sich lohnt, eine eigene Liga aufzustellen“, sagt Hansi Steiner. Er ist Trainer der Mindelheimer Jungs. Aus diesem Grund gäbe es auch kaum Vereine, die U9 Teams aufstellen.

