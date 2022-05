Warum Motorradrennfahrer Sandro Cortese seine Karriere beendet

Der 8. August 2020 ist Sandro Corteses Schicksalstag: Der Motorradprofi stürzt schwer – und muss deshalb seine Karriere beenden. Doch unterkriegen lässt er sich nicht.

Es geht für Sandro Cortese an jenem 8. August 2020 in seinem ersten Superbike-Rennen im portugiesischen Portimao um Platz 16, als er stürzt und mit 130 km/h in die Begrenzungsmauer kracht. Die Diagnose ist niederschmetternd: Der sechste Brustwirbel des Berkheimers geht zu Bruch, ebenso vier Rippen, das rechte Schienbein und das Knie. Hinzu kommen innere Verletzungen. In Faro retten die Ärzte in einer Not-OP sein Leben. „Die Ärzte meinten, drei Millimeter mehr und ich wäre querschnittgelähmt gewesen“, erzählte Cortese nach seinem folgenschweren Sturz, von dem er sich nicht mehr erholte. Nun hat der 32-Jährige seine Karriere beendet. Herr Cortese, vergangenes Jahr haben Sie noch vom Comeback geträumt. Daraus wurde nichts, nun haben Sie Ihr Karriereende erklärt. Warum?

Sandro Cortese: Ich habe wirklich lange Zeit versucht zurückzukommen und habe eineinhalb Jahre viel Kraft und Energie in die Reha gesteckt. Aber irgendwann musste ich einfach einsehen, dass es nicht mehr geht. Mein Körper lässt Rennfahren auf diesem Niveau einfach nicht mehr zu. Ich habe ihn in der Vergangenheit leider schon ganz schön hergenommen.

In der Tat hat Ihr Körper schon einiges durchmachen müssen. Welche Folgen spüren Sie noch von Ihrem Sturz in Portimao?

Cortese: Es fühlt sich nichts mehr so an wie zuvor. Durch den Trümmerbruch des sechsten Brustwirbels habe ich immer noch täglich Schmerzen. Auch mein Knie war zertrümmert, das bleibt nicht ohne Folgen. Immerhin bin ich, bis auf eine Schraube im Knie, wieder metallfrei. Ein normales Leben ist möglich, Rennfahren nicht mehr.

Das hat sich schon länger angedeutet. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung dennoch gefallen?

Lesen Sie dazu auch

Cortese: Natürlich saß ich jetzt nicht am Sonntag da und habe beschlossen, ich höre auf. Das war ein längerer Prozess, der schon vor einigen Wochen begonnen hat, als ich gesehen habe, der Körper will nicht mehr. Ich habe viel mit meiner Familie gesprochen, die mich bestärkt hat. Dann aber die Abschiedszeilen zu schreiben und die Entscheidung offiziell zu machen, war schon noch mal ein schwerer Schritt. Ich weiß aber, dass es der richtige war.

Sie gehen nun als einer der erfolgreichsten deutschen Motorradfahrer aller Zeiten. Hätten Sie sich so eine Karriere erträumen lassen?

Cortese: Ich bin absolut dankbar und mit mir im Reinen. Schließlich habe ich alles machen dürfen und auch erreicht, was ich mir je erträumt habe. Erst 2012 der Weltmeistertitel in der Moto3 und dann 2018 noch einmal in der Supersport. Das war für mich die wichtige Bestätigung, dass es nicht nur eine einmalige Angelegenheit war. Ich rede da aber gar nicht so gerne über meine Erfolge, sondern genieße sie eher im Stillen für mich selbst.

Gibt es denn gar nichts, was Sie noch gerne erreicht hätten?

Cortese: Natürlich wäre ich gerne auch noch in der MotoGP gefahren, durfte aber noch nicht mal eine MotoGP-Maschine bewegen. Das bleibt nun ein offener Traum, der aber auch nichts daran ändert, dass ich mehr als glücklich darüber bin, was ich erreicht habe. Wenn ich zurückdenke, sind da so viele emotionale Momente, bei denen ich noch immer Gänsehaut bekomme.

Gibt es eine Erinnerung, die dabei besonders heraussticht?

Cortese: Es gibt zwei: Sepang 2012, als ich das Rennen und damit auch den WM-Titel in der Moto3 gewonnen habe. Der erste Titel ist einfach immer etwas ganz Besonderes. Und dann natürlich das ganze Jahr 2018, als ich, obwohl 2017 meine Karriere schon beendet schien, in meiner ersten Saison in der Supersport-Klasse gleich den Titel geholt habe.

Wie man hört, steht das Siegermotorrad von 2012 sogar in Ihrem Wohnzimmer. Muss das nach dem Karriereende nun weichen?

Cortese: Nein, das bleibt für immer dort stehen. Auch meine Supersport-Maschine von 2018 werde ich niemals hergeben. Die steht zwar in der Garage, weil irgendwann die Wohnung zu voll ist. Mit beiden Motorrädern sind aber so viele Emotionen verbunden, sie haben einen Wert für mich, der mit nichts zu vergleichen ist.

Wo wir schon bei Werten sind. Im Gegensatz zu Profifußballern haben Sie nach Ihrem Karriereende vermutlich nicht ausgesorgt, oder?

Cortese: Nein, man kann Motorsport nicht mit Profifußball vergleichen. Vielleicht reicht es für die besten drei Fahrer in der MotoGP, wenn sie später nicht auf großem Fuß leben, aber alle anderen müssen schon noch etwas tun für ihr Geld.

Und was tun Sie künftig dafür?

Cortese: Ich habe das Glück, zumindest teilweise im Motorsport bleiben zu dürfen. Ich kommentiere die Rennen für ServusTV, bin Markenbotschafter von Liqui Moly und Yamaha und kümmere mich bei Yamaha um die Jugendförderung. Außerdem arbeite ich seit dem 1. April für die Gutmann-Gruppe in Kempten.

Zum Abschluss bleibt eine Frage: Als Rennfahrer standen Sie bereits zweimal vor dem Karriereende, als Sie kein neues Team fanden. Beide Male kamen Sie zurück und haben umgehend den Weltmeistertitel gewonnen. Ist ein drittes Comeback wirklich komplett ausgeschlossen?

Cortese: Ja, es gibt kein Zurück mehr (lacht). Selbst im hypothetischen Fall, dass ich körperlich wieder voll gesund würde, wäre ich nächstes Jahr schon 33 Jahre alt und bin über drei Jahre kein Rennen mehr gefahren. Gleichzeitig streben viele junge, talentierte Fahrer nach oben. Da wäre es einfach nicht realistisch, dass ich noch mal ein Team finde. Deshalb ist mein Entschluss endgültig. Interview: Martin Deck