Tischtennis-Teams im Dauereinsatz

Der TTSC Warmisried muss in der Tischtennis-Verbandsliga eine unglückliche Niederlage einstecken. In Bad Wörishofen ist ein Vater-Sohn-Gespann nicht von der Platte wegzukriegen.

Unglückliche Niederlage für den TTSC Warmisried in der Verbandsliga: Beim Post SV Augsburg hatten die Spitzenspieler der Warmisrieder einen gebrauchten Tag erwischt. Zwei deutliche Siege feierten derweil die die Bad Wörishofer Teams in der Bezirksoberliga und Bezirksliga.

Verbandsliga Südwest, Männer Verantwortlich für den Heimsieg der Augsburger war deren oberes Paarkreuz, das in allen vier Einzeln sowie im Doppel unbesiegt blieb. In den Eröffnungsdoppeln verbuchte das jeweilige Spitzendoppel einen ungefährdeten Sieg zum 1:1-Zwischenstand. Nico Holzheu und Thomas Brenner steuerten den Punkt für das Warmisrieder Konto bei. Christian Schindler und Florian Mayer verspielten immer wieder Führungen und mussten sich am Ende unter Wert geschlagen geben.





Spitzenspieler des TTSC Warmisried erwischten keinen guten Tag

Weiter ging es anschließend mit den Einzeln. Einen komplett gebrauchten Tag erwischten dabei die beiden Spitzenspieler des TTSC. Thomas Brenner musste sich dem jungen Max Püschel überraschend in vier Sätzen beugen. Wenig besser erging es Nico Holzheu. Mit Tobias Vogelsang hatte er einen spielstarken Gegner. Dieser konnte Holzheu fast komplett ausschalteten. Auch Christian Schindler wusste dem Angriffs- und Blockspiel von Thomas Wittl wenig entgegenzusetzen und verlor mit 1:3. Lediglich Florian Mayer konnte Normalform abrufen und bezwang Altmeister Dieter Voigt in vier Durchgängen. Beim Stand von 2:4 keimte nochmals Hoffnung in den Warmisrieder Reihen auf. Diese war jedoch nur von kurzer Dauer, da Brenner sowie Holzheu überraschend beide Einzel abgeben mussten und somit die Auswärtsniederlage bereits feststand. Florian Mayer und Christian Schindler konnten abschließend mit ihren Siegen nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Am Ende stand eine aus Warmisrieder Sicht vermeidbare 4:6-Niederlage zu Buche. Die Spielpause wegen der Bezirksmeisterschaften am kommenden Wochenende in Mindelheim kommt für den TTSC Warmisried zur richtigen Zeit. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Die erstmals in dieser Saison mit ihrer Nummer eins, Hermann Kees, angetretenen Wörishofer verbuchten einen ungefährdeten 8:2-Auswärtssieg beim FC Memmingen. Eingeleitet wurde der Sieg durch die Anfangsdoppel: Deeg/Kees gewannen gegen Wenzel/Göppel mit 3:1, Müller/Wille bezwangen ihre Gegner Gregor/Reissner mit 3:0.





Im vorderen Paarkreuz gewann zunächst Karl Deeg gegen Wenzel mit 3:1, dann kassierte Kees eine knappe und überraschende 2:3-Niederlage gegen Göppel. Im mittleren Paarkreuz ließen nun Müller und Wille ihren Gegnern keine Chance und gewannen souverän ihre beiden Spiele. Den Punkt zum 6:1 holte dann Hermann Kees nach hart umkämpftem Spiel (3:2) gegen Welzel. Der sonst sichere Rückhandblock von Deeg führte gegen einen stark aufspielenden Göppel nicht zum erhofften Erfolg. Er musste sich mit 2:3 geschlagen geben. Im zweiten Paarkreuz punkteten Müller gegen Gregor und Wille gegen Reissner und machten so den deutlichen 8:2-Sieg perfekt.

Bezirksliga Ost, Männer Im zweiten Heimspiel hatten es die TTF Bad Wörishofen II mit dem bis dato ungeschlagenen Tabellenführer TSV Pfronten zu tun. Beide Mannschaften mussten in diesem Spiel auf je zwei Stammspieler verzichten, was die Wörishofer jedoch wesentlich besser als die Gäste ausgleichen konnten.

An der Spitze kamen beim TTF mit Lukas und Simon Wolf Vater und Sohn zum Einsatz. Beide waren am Nachmittag noch beim Landesligaspiel der Jugendmannschaft in Seifriedsberg als Coach bzw. Spitzenspieler erfolgreich im Einsatz gewesen und hatten der Spitzenmannschaft ein 5:5-Unentschieden abgerungen. Trotz dieser Strapazen konnte die Nachwuchshoffnung Simon Wolf gegen Pfronten sowohl im Doppel mit seinem Vater bei einem engen 3:2-Sieg, als auch im Einzel mit einem klaren 3:0 gegen den Spitzenspieler Michael Wild sowie einem knappen 3:2 gegen die Nummer zwei der Gäste, Stefan Hofmeister, dreifach punkten. Vater Lukas Wolf beherrschte zwar Hofmeister beim 3:1-Sieg recht deutlich, musste sich aber Wild mit 2:3 geschlagen geben.

Im zweiten Paarkreuz überzeugte Ersatzspieler Markus Simon und gab sowohl im Doppel mit Alois Beierl, als auch in seinen beiden Einzeln keinen einzigen Satz ab. Beierl brauchte etwas Anlaufzeit, um nach einem 0:2-Rückstand sein erstes Einzel gegen Robert Zweng noch mit 3:2 für sich zu entscheiden. Gegen Alois Randel zeigte er sich verbessert und gewann mit 3:1. So stand am Ende ein überraschend deutlicher 9:1-Sieg zu Buche.