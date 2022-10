In Starnberg kassiert der TTSC Warmisried die erste Saisonniederlage

In der Tischtennis-Verbandsliga zeigt der TSV Starnberg II den Warmisriedern die Grenzen auf. In der Bezirksoberliga stottert der Motor der Bad Wörishofer noch etwas.

Kurz und schmerzlos – so könnte man den Heimerfolg des TSV 1880 Starnberg II im Spiel der Verbandsliga Südwest gegen den TTSC Warmisried benennen. Nach drei Stunden Spielzeit stand für den TTSC Warmisried eine verdiente Niederlage gegen einen Meisterschaftsfavoriten fest, die dennoch etwas zu hoch ausfiel. In der Bezirksoberliga verlief der Start der TTF Bad Wörishofen etwas holprig.

Verbandsliga Südwest, Männer Das Warmisrieder Spitzendoppel Nico Holzheu und Thomas Brenner kam gegen Starnbergs Duo Leidheiser/Quick nicht ins Spiel und verlor 0:3. Besser machten es Christian Schindler und Florian Mayer, die Hagmüller/Mohanamoorthy in fünf Sätzen besiegten.

In den Einzeln kam Thomas Brenner gegen den Spitzenspieler Florian Leidheiser zunächst gut ins Spiel, dieser steigerte sich mit zunehmender Spieldauer und gewann mit klugem Spiel in vier Sätzen. Nico Holzheu gewann dann gegen Michael Hagmüller, den Geschäftsführer der Bayerischen Tischtennis-Akademie beim BTTV, mit 3:1 und konnte zum zwischenzeitlichen 2:2 ausgleichen.

Das war es dann aber und die Gastgeber zogen Punkt um Punkt davon. Kurz keimte bei den Warmisriedern die Hoffnung auf die Führung auf, aber letztlich war Tobias Quick beim 13:11, 5:11, 11:5, 11:6 gegen Christian Schindler doch überlegen. Große Gegenwehr leistete Florian Mayer gegen Pragash Mohanamoorthy beim 6:11, 12:10, 11:8, 9:11, 11:7.

Im zweiten Durchgang machten die Oberbayern dann den Sack zu: Nach anfänglichem Satzrückstand gewann Florian Leidheiser gegen Nico Holzheu in vier Sätzen, Michael Hagmüller schlug Thomas Brenner knapp mit 3:2 – der Gesamtsieg stand also schon fest. Und auch die beiden letzten Einzel gingen an die Starnberger: Tobias Quick bezwang Florian Mayer in fünf Sätzen, Pragash Mohanamoorthy siegte gegen Christian Schindler 3:1. (ttsc)

Bezirksoberliga, Männer Nach dem Abstieg aus der Landesliga hängen auch in der Bezirksoberliga die Trauben für die Tischtennisfreunde Bad Wörishofen noch ziemlich hoch, denn die Ernte aus den ersten drei Spielen fiel relativ mager aus. Nach dem erwartet klaren 9:1-Sieg beim Abstiegskandidaten TV Boos III wurde das Heimspiel gegen die 2. Mannschaft des TV Waal zur ersten Leistungsbestimmung mit ungewöhnlichem Verlauf. Denn die in Bestbesetzung angetretenen Kneippstädter führten bereits mit 5:1, ehe Boos im zweiten Durchgang die restlichen vier Spiele alle gewann (drei davon mit 3:2).

Am dritten Spieltag nun folgte die Partie beim langjährigen Landesliga-Kontrahenten SG Dösingen. Hier traten die Kneippstädter ersatzgeschwächt an und mussten mit 3:7 eine klare Niederlage einstecken. In den Eingangsdoppeln konnten Grund/Müller gegen Kees/Höckele gewinnen. Da jedoch Deeg/Steil nach harter Gegenwehr Hartl Alexander/Hartl Thomas 2:3 unterlagen, stand es zu Beginn 1:1. In den Einzeln konnte erst Horst Müller im unteren Paarkreuz die Serie von drei Niederlagen stoppen, als er Thomas Hartl mit 3:0 bezwang. Auch im zweiten Durchgang mussten sich Rudolf Grund und Karl Deeg den Gastgebern geschlagen geben, sodass die Niederlage beim 2:6-Zwischenstand bereits feststand.

Den dritten und letzten Punkt für die Tischtennisfreunde holte erneut Horst Müller, der Höckele mit einer Energieleistung 3:2 besiegte. Die 0:3-Niederlage von Steil gegen Hartl beendete die Begegnung. (vt)