In Warmisried kommen die Fans zum Saisonstart auf ihre Kosten

Der TTSC Warmisried luchst dem Tabellenführer einen Punkt ab. Gegen die TSG Thannhausen zeigte das TTSC-Quartett mitunter ganz starke Nerven.

Spannend, hochklassig und letztlich auch erfolgreich: Der Saisonstart der Tischtennisspieler des TTSC Warmisried in der Verbandsliga Südwest gegen einen der Liga-Favoriten dürfte als gelungen gewertet werden.

Denn vor 65 Zuschauern im Gemeindehaus trotzte das Warmisrieder Quartett der TSG Thannhausen ein 5:5-Unentschieden ab. Über die gesamte Spielzeit waren hochklassige Spiele zu sehen, welche mit einem leistungsgerechten Unentschieden endeten.

Das Warmisrieder Spitzendoppel gewinnt nach fünf Sätzen

Es dauerte eine Weile, bis das Warmisrieder Spitzendoppel Holzheu/Brenner den Fünf-Satz-Sieg gegen Nezic/Stegmann feiern konnte. Im Satzergebnis eindeutig verlief das Match von Mayer/Schindler: Die Warmisrieder verloren gegen Kaindl/Glück deutlich mit 0:3. Weiter ging es anschließend mit den Einzeln. Hier verlor Nico Holzheu nur einen Satz beim 11:5, 11:9, 8:11, 12:10 gegen Florian Glück und holte somit in abgeklärter Manier einen Punkt für seine Mannschaft.

Hin und her schaukelte die Begegnung zwischen Thomas Brenner und Florian Kaindl, ehe der Thannhauser im Entscheidungssatz nochmals zulegte und die Partie für sich entschied. Anschließend ging das untere Paarkreuz bei einem Spielstand von 2:2 an den Tisch. Beim nachfolgenden Sieg in drei Sätzen gegen Simon Stegmann zeigte Florian Mayer seinem Kontrahenten die Grenzen auf. Bei seiner 0:3-Niederlage gegen Amar Nezic musste Christian Schindler jeweils am Ende der Sätze seinem Gegner die Punkte überlassen und wurde deutlich unter Wert geschlagen.

Nico Holzheu gewinnt das Spitzeneinzel mit dem achten Matchball

Vor dem Spitzeneinzel stand es somit 3:3. Die Begegnung zwischen Nico Holzheu und dem mehrfachen deutschen und bayerischen Meister Florian Kaindl verdiente das Wort Spitzenspiel tatsächlich. Nach furioser 2:0-Satzführung des Warmisrieders kämpfte sich Kaindl zurück ins Spiel und glich zum 2:2 aus. Die Entscheidung musste also im fünften Satz fallen. Den gewann Holzheu mit dem kleinstmöglichen Vorsprung mit 17:15 und seinem achten Matchball und begeisterte die zahlreichen Zuschauer.

Dieses Quartett schickt der TTSC Warmisried ins Verbandsliga-Rennen: (von links) Florian Mayer, Nico Holzheu, Thomas Brenner und Christian Schindler. Foto: Florian Mayer

In toller Verfassung präsentierte sich Thomas Brenner im ersten Satz gegen Florian Glück. Danach verlor er jedoch den Faden – und das Spiel mit 1:3. Zeitgleich gingen nun Christian Schindler und Florian Mayer an die Tische. Schindler fand anfänglich besser in Spiel und holte sich den ersten Satz gegen Simon Stegmann. In der Folge legte sein Gegner zu und holte sich den 3:1-Sieg.

Florian Mayer macht den Punktgewinn für Warmisried perfekt

Im entscheidenden Spiel musste Florian Mayer gegen Amar Nezic ran. In einer ausgeglichenen Partie holte Mayer im vierten Satz nach deutlichem Rückstand mit sehenswerten Angriffsbällen auf und konnte mit seinem zweiten Einzelerfolg mit 3:1 in Sätzen den Punktgewinn für den TTSC perfekt machen. Mit dem 5:5-Unentschieden waren schließlich auch beide Teams zufrieden. (ttsc)