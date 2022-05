Lisa Vögele qualifiziert sich für die deutsche Meisterschaft

Lisa Vögele von den TTF Bad Wörishofen fährt zu den deutschen Meisterschaften der Frauen – als 13-Jährige. Bei den bayerischen Titelkämpfen steht sie auf dem Podest.

Lisa Vögele wird zwei Tage ihrer Pfingstferien in Schleswig-Holstein verbringen. Allerdings nicht an einem Nord- oder Ostseestrand, sondern in der Kleinstadt Schwarzenbek bei Hamburg. Dort wird sie sich die meiste Zeit in einer Halle aufhalten, von Sightseeing also auch keine Spur. Trotzdem dürfte die Tischtennisspielerin der TTF Bad Wörishofen auf dieses Juni-Wochenende hinfiebern.

Denn am 11./12. Juni findet in Schwarzenbek die deutsche Meisterschaft der Damen und Herren der Leistungsklassen C und D statt. Lisa Vögele ist dabei – obwohl sie erst 13 Jahre alt ist. Aber die Jugendspielerin der TTF Bad Wörishofen hat sich durch einen dritten Platz bei der bayerischen Einzelmeisterschaft dafür qualifiziert. In Erdweg (Landkreis Dachau) ging sie in der Damen-C-Klasse an den Start.

Im Viertelfinale trifft die Bad Wörishoferin auf ihre Doppelpartnerin

Durch zwei klare 3:0-Erfolge gewann Lisa Vögele ihre Vorrundengruppe souverän. Das Achtelfinale bescherte ihr ein Freilos, im Viertelfinale siegte Lisa Vögele gegen ihre Doppelpartnerin Lena Stroscher (TuS Fürstenfeldbruck) mit 3:2 Sätzen. Im Halbfinale traf Vögele auf die spätere Turniersiegerin Zoe-Loreen Sommer (TSG Thannhausen) und schied dort nach toller Gegenwehr knapp mit 1:3 (6:11, 11:8, 10:12, 9:11) aus. Dadurch war ihr aber Rang drei sicher.

Noch besser lief es für die junge Bad Wörishoferin im Damen-Doppel der C-Klasse. Hier spielten Lisa Vögele/Lena Stroscher (TTF Bad Wörishofen/TuS Fürstenfeldbruck) erstmals zusammen und harmonierten von Anfang ganz ausgezeichnet. Im Halbfinale schalteten sie das Mutter-Tochter-Duo mit Ute und Anne Eckert vom SV Lohhof mit 3:1 aus und trafen im Finale auf Nelly Eiler/Celina Kreupl (TSV Ringelai/SV Julbach). Nach tollen Ballwechseln stand nach vier Sätzen der 3:1-Sieg (11:8, 11:7, 4:11, 11:9) für Lisa Vögele/Lena Stroscher fest, die damit den bayrischen Meistertitel gewannen.

Ausgerechnet ihre Doppelpartnerin war dann mit ihrem Spielpartner Endstation für Lisa Vögele und Jürgen Schmidt (TSV Altusried/Krugzell) im Mixed. Im Viertelfinale behielten Lena Stroscher/Tobias Schuler (TuS Fürstenfeldbruck/TSV Peiting) die Oberhand gegen das Duo Vögele/Schmidt. (vt)

Lesen Sie dazu auch