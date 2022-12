Bad Wörishofer Nachwuchs turnt seine Stadtmeister aus

Plus Zum 30. Mal richtet der TSV Bad Wörishofen die Stadtmeisterschaft für Nachwuchsturner aus. Der Verein geht mit der Zeit – und lässt die Buben sich auf eine andere Art auspowern.

84 Buben und Mädchen im Alter von sechs bis 15 Jahren kamen voller Vorfreude in die Dreifachturnhalle, um an der Stadtmeisterschaft des TSV Bad Wörishofen im Turnen teilzunehmen. Neben den traditionellen Disziplinen wie Bodenturnen, Sprung, Reck, Schwebebalken gab es auch einen Ninja-Parcours.