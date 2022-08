Unterallgäu

15:00 Uhr

Die Fußballer im Unterallgäu liefern sich heiße Spiele

In der Kreisliga Allgäu Mitte trennten sich der TSV Kammlach (gelb-schwarz) und der SV Mauerstetten 1:1-Unentschieden.

Plus Nach dem zweiten Spieltag gibt es schon einige Teams, die gewaltig unter Druck sind. Bestes Beispiel dafür: Der TSV Mindelheim, der als Bezirksliga-Absteiger nach zwei Niederlagen in Folge am Tabellenende steht.

Das nennt man effektiv: In dem gemeindeinternen Derby in der A-Klasse Allgäu 3 zwischen dem SV Mattsies und dem SV Tussenhausen gewann im „Spiel der Woche“ am Ende das Team, das seine Tormöglichkeiten zielstrebig nutzte – und das war der SV Tussenhausen. Die Anfangsphase sah zwei gleichwertige Mannschaften, deren Grundausrichtung allerdings doch recht unterschiedlich war. Gastgeber Mattsies nämlich setzte auf breit gefächertes Angriffsspiel, wogegen die Gäste aus Tussenhausen mittels schneller Konter über die Außenbahnen den Erfolg suchten.

