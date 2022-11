SVS Türkheim löst Pflichtaufgabe souverän

Die Türkheimer Volleyballer besiegen den Aufsteiger TV Mömlingen. Auch dank der Fans.

Die Volleyballer des SVS Türkheim haben die Pflichtaufgabe erfüllt: Im Heimspiel gegen den Aufsteiger TV Mömlingen gab es einen glatten 3:0-Sieg. Zuvor hatten die Türkheimer Frauen einen spannenden Spieltag absolviert.

Regionalliga, Männer Türkheims Spielertrainer Robert Frey änderte die Startaufstellung im Vergleich zur Auswärtsniederlage beim MTV München. Statt Daniel Schneider startete er selbst auf der Position des Außenangreifers. Der Rest der Mannschaft blieb unverändert. Die Türkheimer kamen gut in den ersten Satz und erarbeiteten sich schnell eine Fünf-Punkte-Führung. Druckvolle Aufschläge, großartige Abwehraktionen, starke Angriffe und lautstarke 150 Fans sorgten für Unsicherheiten bei den Gästen aus Mömlingen, die dann aber Mitte des ersten Satzes besser ins Spiel kamen. Der gegnerische Block ließ den SVS immer wieder verzweifeln, sodass es am Ende ein knapper 25:23-Satzgewinn war. Ähnlich verlief der zweite Satz: Beim Spielstand von 13:13 setzte Zuspieler Johannes Ackermann mit einem spektakulären Fußzuspiel Sebastian Schorer in Szene, was das Publikum dazu animierte, jeden gewonnen Punkt und den Satzgewinn (25:22) lautstark zu feiern.

Im dritten Satz klappte bei Türkheim dann alles: Jeder Ball war ein Punkt, schnell führten die Hausherren mit 11:2. Nun durften die Nachwuchshoffnungen aufs Spielfeld: David Pfeiffer ersetzte Spielertrainer Robert Frey, Henri Mestel kam für Michael Höbel als Libero auf das Feld. Die beiden fanden gut ins Spiel, letztlich war es Pfeiffer, der den Satz mit einem gekonnten Angriff zum 25:14-Endstand beendete.

Bezirksliga, Frauen Gemischte Gefühle herrschten bei den Türkheimer Frauen nach dem dritten Heimspieltag: Gegen die Tabellenführer aus Weitnau verloren sie in vier Sätzen, dafür gelang gegen den SV Mauerstetten III ein 3:0-Sieg.

Mit einem Kader von 13 Spielerinnen startete Türkheim gut, aber leicht nervös in den ersten Satz gegen den bis dato ungeschlagenen TV Weitnau. Durch fehlende Härte im Aufschlag hatten es die Gäste leicht, sich einen kleinen Vorsprung herauszuarbeiten, was am Ende zum Türkheimer Satzverlust (21:25) führte. Im zweiten Satz fand Türkheim zu seiner alten Stärke zurück und gewann mit 25:23. Satz drei und vier ging dann aber, trotz lautstarker Fanunterstützung, mit 17:25 und 19:25 an den TV Weitnau.

Diese Niederlage schien den Türkheimerinnen im zweiten Spiel noch in den Knochen oder Köpfen zu stecken, denn gegen den SV Mauerstetten III liefen sie zunächst einem Rückstand hinterher. Erst mit einem Endspurt konnte der erste Satz (25:23) gewonnen werden. Das gab Auftrieb: Im zweiten Satz überrollten die Türkheimerinnen ihren Gegner mit 25:12 und auch im dritten Satz hieß der Sieger Türkheim. (svs)

Lesen Sie dazu auch