Volleyballer des SVS Türkheim verschenken den möglichen Auftaktsieg

Volleyballer des SVS Türkheim verspielen beim Aufsteiger den ersten Saisonsieg in der Regionalliga. Der knappe Kader macht sich dabei doch etwas bemerkbar.

Die erste Herrenmannschaft des SVS Türkheim verschenkte im ersten Auswärtsspiel der Saison zwei Punkte an den Aufsteiger DJK München-Ost/Herrsching III. Nach souveränem Start mussten sich die Türkheimer im Tiebreak mit 2:3 geschlagen geben.

Nach erfolgreichem Vorbereitungsturnier in Ludwigsburg, in dem man den ersten Platz belegte und sich gegen baden-württembergische und bayerische Mannschaften aus Regional-, Ober- und Bayernliga durchsetzen konnte, standen die Vorzeichen für die Türkheimer gut für einen erfolgreichen Saisonauftakt.

Kurz vor dem Spiel muss Spielertrainer Robert Frey passen

Kurz vor Beginn dann aber ein Rückschlag: Spielertrainer Robert Frey musste kurzfristig aufgrund von Knieproblemen passen. Auch Neuzugang David Pfeiffer konnte nicht teilnehmen, da er sich in seinem ersten Training an der Hand verletzte. So stellte sich die Mannschaft quasi von selbst auf, Wechselmöglichkeiten waren kaum möglich. Die Türkheimer starteten dennoch souverän in den ersten Satz. Zwar konnten die Gastgeber aus Herrsching bis zum Spielstand von 12:12 mithalten, doch dann zog der SVS an. Zuspieler Johannes Ackermann setzte immer wieder gekonnt seine Angreifer in Szene. Durch druckvolle Aufschläge wurde die gegnerische Annahme ins Wanken gebracht und der Satz ging deutlich mit 25:18 an die Türkheimer.

Ähnlich begann der zweite Satz. Der SVS zog sofort davon und führte bereits mit 14:8. Was dann passierte, ist schlichtweg nicht zu erklären. Zwei Annahmefehler sowie zwei Zuspielfehler und viel Pech in der Blockarbeit brachte die Herrschinger wieder ins Spiel. Bei den Wertachmärktern lief gar nichts mehr zusammen, sodass sie diesen Satz schließlich mit 20:25 abgeben mussten. Geknickt und mit wenig Selbstbewusstsein wurde auch der dritte Satz mit 15:25 verloren.

Die Moral stimmt in der Türkheimer Mannschaft

Dass die Türkheimer Moral besitzen, hatte sich im Vorbereitungsturnier bereits gezeigt, denn auch hier konnten sie verloren geglaubte Spiele immer wieder drehen. Und so schaffte es der SVS, den vierten Satz deutlich mit 25:16 zu gewinnen.

Drama dann im fünften Satz: Wieder führten die Türkheimer mit 7:1. Doch starke Aufschläge der Gegner und schwache Annahmen der Türkheimer führten zu einer knappen 8:6-Führung beim Seitenwechsel. Plötzlich leisteten sich die Wertachmärkter viele Eigenfehler, dann kam auch ein bisschen Pech hinzu, sodass der fünfte Satz – und damit das Spiel – mit 15:13 an die Gastgeber ging.

„Wir schaffen es einfach nicht, große Vorsprünge ins Ziel zu bringen“, zeigte sich Trainer Robert Frey etwas ratlos nach der Partie. „Jeder Punkt muss hart erarbeitet werden. Im nächsten Training wird verstärkt die Annahme und das Zuspiel trainiert.“

Nächste Woche muss das Team um Kapitän Fabian Scherer auf Mittelblocker Tobias Meine verzichten. Somit ist ein weiteres Mal die Startaufstellung schon vor Spielbeginn praktisch klar. Die Türkheimer treffen dann im ersten Heimspiel auf Grafing. Spielbeginn ist um 19 Uhr in der Mittelschule in Türkheim. Bereits um 15 Uhr spielen die Damen ihr erstes Saisonspiel gegen Jettingen. (svs)