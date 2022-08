Ein zähes „Jein“ zum Sonnenstrom in Türkheim

Plus Über zwei geplante PV-Anlagen musste der Türkheimer Gemeinderat entscheiden. Warum die Ratsmehrheit einmal mit Ja und einmal mit Nein gestimmt hat.

Viel Zeit und erkennbar auch viel Herzblut hatte die vom Gemeinderat eingesetzte Arbeitsgruppe in die Erarbeitung eines Leitfadens zum zukünftigen Umgang mit Photovoltaik-Anlagen gesteckt. Entsprechend engagiert machte Marcus Jakwerth (Freie Wähler) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich, dass es sich zwar „nur“ um eine Richtschnur für die Genehmigung solcher PV-Anlagen handle – der Türkheimer Gemeinderat damit aber durchaus eine Grundlage habe, um künftigen Antragstellern glasklar signalisieren zu können, ob und wo in Türkheim PV-Anlagen gebaut werden können.