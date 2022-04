Türkheim

12:00 Uhr

Große Pläne und ein kleines Schweinchen

So schön und idyllisch ist es in den Wertachauen, dass sich der Gemeinderat Türkheim durchaus vorstellen könnte, für mehr Attraktivität auch Geld in die Hand zu nehmen. Bislang fristet die Boulebahn dort ein Dornröschen-Dasein.

Plus In den Wertachauen soll zwar kein „Erlebnispark“ entstehen – mehr Attraktivität aber schon. Es gibt nur vage Ideen – und den Antrag, drei Boulebahnen zu bauen.

Von Alf Geiger

Für Boule- und Petanque-Fans ist das kleine Kügelchen das Größte – sie versuchen, mit ihren Kugeln so nah wie möglich an das Cochounet (französisch für Schweinchen) zu werfen. Wie viel Spaß und Begeisterung dieser Sport bringen kann, zeigte Günther Scharpf in der jüngsten Gemeinderatssitzung: Scharpf war kaum zu bremsen in seiner Euphorie und warb ausführlich und voller Tatendrang für eine Bouleanlage in Türkheim.

