In Türkheim wird gefeiert: Showprogramm und 15 Bands beim Töpfermarkt im Schlosspark

Der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Türkheim bietet ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie. Es gibt viel zu gewinnen.

Darauf haben Familien und Kunstfreunde gewartet: Am Mittwoch, 1. Mai, öffnet der traditionelle Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt wieder seine Pforten. Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen, so steht einem ereignisreichen Event nichts im Wege. Mehr als 100 Aussteller aus ganz Deutschland bieten vier Tage lang vor historischer Kulisse im Schlossgarten an, was sie mit ihren Händen geschaffen haben. Dazu gibt es ein buntes Showprogramm.

Wie üblich erwartet die Besucher auf dem weitläufigen Gelände und einer Show-Bühne auch ein breit gefächertes Unterhaltungsprogramm, das speziell auf Familien zugeschnitten ist. Und während die Aussteller ihren Kunden handgefertigte Töpferwaren, Gold- und Silberschmiedearbeiten sowie mit viel Kreativität gefertigte Skulpturen, Gartenkeramik und Glaskunst anbieten, können die jüngsten Gäste an einem Bungee-Trampolin Luftsprünge machen, sich kunstvoll schminken lassen oder in riesige Wasserbälle kriechen und sich im "Waterpool" treiben lassen. Auch Esel- und Kamelreiten vertreiben dem Nachwuchs die Langeweile. Zudem zaubert Peter Kögel für die Kids kleine Ballontiere. Seine Frau Angelika schlüpft derweil in die Rolle der Märchentante und lädt Groß und Klein ins Hexenhäuschen ein.

Auf dem "heißen Stuhl" von Türkheim wartet ein Preis von 500 Euro

Auch an musikalischer Unterhaltung fehlt es auf dem Töpfermarkt nicht. Dafür sorgen in diesem Jahr 15 Bands. Premiere haben die „Clowningers“. Allgemeinwissen ist gefragt, wenn die Moderatoren Peter Ostler und erstmals Maximilian Schweier schlaue Leute auf den heißen Stuhl auf der Bühne einladen und sie über Gott und die Welt ausfragen. Besserwissern winkt bei diesem Quiz ein mit 500 Euro dotierter Preis.

Im kleinen Schloss von Türkheim beginnt die Ausstellung "Kunst aus Schwaben"

Und was wäre der Töpfermarkt ohne eine zündende Show der Feuerschlucker des Vereins „Acrobatica Fantastica“, die mit ihren feurigen Kunststücken und Tänzen das „hochverehrte Publikum“ am Mittwoch, 1. Mai, und am Samstag, 4. Mai, jeweils von 20.30 bis 21 Uhr in ihren Bann ziehen.

Schauen und Staunen macht hungrig. Kein Problem. Auch für das leibliche Wohl der kleinen und großen Besucher ist bestens gesorgt. Eine bayerisch-schwäbische Schmankerlmeile – es werden auch vegetarische Gerichte angeboten - ist eine gute Adresse für hungrige und durstige Seelen. Wie gewohnt endet der Türkheimer Töpfermarkt mit der Verleihung des mit 250 Euro dotierten „Sieben-Schwaben-Töpfer- und Kunsthandwerkerpreises“, den Landrat Alex Eder am Sonntag, 5. Mai, um 17.30 Uhr vergibt.

57 Bilder Der Türkheimer Töpfermarkt in Bildern: Es war wieder viel geboten Foto: Franz Issing

Parallel zum Kunsthandwerkermarkt läuft im kleinen Schloss die siebte Ausstellung „Kunst aus Schwaben“, bei der Tradition auf Moderne trifft. In den barocken Räumen des Schlosses zeigen in diesem Jahr bis zum 30. Mai 20 prominente Künstlerinnen und Künstler aus ganz Schwaben Werke ihres speziellen Genres, geschaffen mit den unterschiedlichsten Materialien. Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt jeweils an Sonn- und Feiertagen von 13 bis 18 Uhr sowie an Samstagen von 13 bis 18 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet.