Türkheim

Türkheimer Helferin entsetzt: „Was bewegt Euch, einfach weiterzufahren?“

Schwer verletzt wurde der 24-jährige Fahrer, der mit seinem Auto bei Türkheim gegen einen Baum gefahren ist. Eine zufällig vorbeikommende Autofahrerin hielt an und kümmerte sich – ganz anders als viele andere Autofahrer, die einfach vorbeifuhren. Das brachte die Türkheimerin so in Rage, dass sie wutentbrannt einen Post in den sozialen medien absetzte.

Von Alf Geiger

Es war stockdunkel und kalt an diesem Morgen Anfang April. Kurz vor 4 Uhr fuhr eine Türkheimerin los zur Arbeit. Wenige Minuten später kam sie an der Unfallstelle vorbei: Am Ortsausgang von Türkheim in der Wiedergeltinger Straße auf Höhe Salamander hatte sich ein schwerer Unfall ereignet. Wie sich später herausstellen sollte, war ein 24-Jähriger Autofahrer mit seinem Auto gegen einen Baum gekracht. Der Fahrer sei zunächst nicht ansprechbar gewesen, so die Polizei. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Wagen befreien. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weil die Polizei den Verdacht hatte, dass der Fahrer angetrunken war, wurde dort auch eine Blutentnahme durchgeführt. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Totalschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Die Türkheimerin wusste zu diesem Zeitpunkt von alledem nichts. Sie wusste nur eins, als sie das Unfallauto sah: Ich muss anhalten und helfen.

