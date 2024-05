Unfall zwischen Rad und Mofa inTürkheim: Frau leicht verletzt

Nach einem missglückten Ausweichmanöver kam es in einer Unterführung bei Türkheim zum Sturz. Eine 69-jährige Pedelec-Fahrerin wurde leicht verletzt.

Auf dem Fahrradweg in der Bahngleisunterführung zwischen Bad Wörishofen und Türkheim sind am Samstagvormittag ein 70-Jähriger mit seinem Mofa und eine 69-Jährige auf einem Pedelec leicht zusammengestoßen. In der unübersichtlichen Unterführung konnten sich die beiden erst sehr spät sehen. Die Pedelec-Fahrerin wich dem Mofa-Fahrer aus, es kam aber noch zu einer leichten Berührung zwischen beiden. Die Radlerin stieß an die Leitplanke und stürzte. Dabei erlitt sie leichte Schürfwunden an der linken Hand. Am Pedelec entstand ein geschätzter Schaden von rund 100 Euro. (mz)