Wasserproblem am Türkheimer Bahnhof: Gemeinde und Bahn wollen helfen

Plus Bei Starkregen bekommen Fahrgäste am Bahnhof Türkheim nasse Füße. Bahn und Gemeinde wollen Abhilfe schaffen - doch das wird noch dauern.

Bei Starkregen bekommen derzeit die Fahrgäste am Türkheimer Bahnhof nasse Füße. MZ-Leserin Ursula Böheim hatte diesen Missstand bei unserer Redaktion gemeldet. Nicht nur auf dem Parkplatz bildeten sich riesige Wasserlachen, auch die Unterführung zu den Gleisen sei regelmäßig überschwemmt.

Für diese Unterführung ist die Bahn zuständig, die auf eine Anfrage über eine Sprecherin mitteilen ließ, dass es korrekt sei, dass immer wieder Wasser in der Unterführung stehe. Über dieses Problem hatte unsere Redaktion bereits vor einem Jahr berichtet. „Wir haben das Thema im Blick und klären aktuell, wie wir Abhilfe schaffen können. Wir bitten die Beeinträchtigungen zu entschuldigen“, heißt es in der Stellungnahme.