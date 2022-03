Unterallgäu

vor 19 Min.

Auf Corona folgt für die Banken die nächste Herausforderung

Plus Die Genossenschafts-, Volks- und Raiffeisenbanken in der Region blicken auf ein erfolgreiches Jahr 2021. Wie die Vorstände die aktuelle Lage bewerten.

Von Sandra Baumberger

Wäre die Wirtschaft im Unterallgäu und der Stadt Memmingen ein Mensch, könnte man ihr ein hervorragendes Immunsystem attestieren. Denn wie Anton Jall, der Vorsitzende des Genossenschaftskreisverbandes Unterallgäu, in der Jahrespressekonferenz in Erkheim erläuterte, hat sich Corona nur sehr vereinzelt auf die Betriebe in der Region ausgewirkt. Entsprechend gut stehen auch die Genossenschaftsbank Unterallgäu und die fünf Volks- und Raiffeisenbanken in dem Verbund da. Für dieses Jahr sind die Bankvorstände zwar ebenfalls optimistisch, sehen aber auch große Herausforderungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen