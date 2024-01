Auf diesen Straßen im Landkreis Unterallgäu wird 2024 gebaut

Der Landkreis investiert auch heuer wieder ins Unterallgäuer Kreisstraßennetz.

Der Landkreis gibt in diesem Jahr voraussichtlich 3,22 Millionen Euro für Bauarbeiten an den Kreisstraßen aus. Davon muss er jedoch nur rund 1,4 Millionen Euro selbst bezahlen, der Rest wird über Fördergelder oder von beteiligten Gemeinden gedeckt. An welchen Stellen das Unterallgäuer Kreisstraßennetz in diesem Jahr auf Vordermann gebracht wird, stellte Tiefbauamtsleiter Walter Pleiner in einer gemeinsamen Sitzung von Kreis- und Bauausschuss vor. Die Ausschussmitglieder befürworteten die Pläne einstimmig.