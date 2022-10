Der Klinikverbund Allgäu erwirtschaftet ein Plus

Plus Der Klinikverbund Allgäu ist noch gesund. Es stellt sich aber die Frage, wie stark sein „Immunsystem“ ist. Denn das muss 2022 noch mehr aushalten als im Vorjahr.

Während deutschlandweit viele Kliniken mit dem Rücken zur Wand stehen, kann sich der Jahresabschluss des Klinikverbunds Allgäu für das vergangene Jahr durchaus sehen lassen. Andreas Ruland, der Vorsitzende der Geschäftsführung, machte den Kreisrätinnen und Kreisräten in der jüngsten Sitzung des Kreistags allerdings wenig Hoffnung, dass das auch heuer so bleiben wird.