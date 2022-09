Die Ersten schlachten ihr Sparschwein

Die steigenden Preise setzen auch im Unterallgäu vielen Menschen zu - das merkt man teilweise schon in den Banken. Und das dürfte erst der Anfang sein.

Fast acht Prozent im August und voraussichtlich zehn Prozent und mehr im Herbst: Die Geldentwertung in Deutschland ist derzeit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Die stark gestiegenen Kosten vor allem für Energie und Lebensmittel machen immer mehr Menschen zu schaffen. Relativ gute Nachrichten kommen indes von den hiesigen Banken. Die meisten Kunden hätten noch keine erkennbaren finanziellen Probleme wegen der Kostensteigerungen. Noch. Doch ein Trend ist zu erkennen.

Andreas Radmüller ist Sprecher der Sparkasse Schwaben-Bodensee mit Sitz in Memmingen. Er sagt, bei vielen Menschen seien die höheren Belastungen noch nicht in Gänze angekommen. „Erhöhte Überziehungen von Girokonten erkennen wir aktuell nicht.“ Was die Sparkassenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aber schon feststellen ist, dass Kunden durch verschiedenste Maßnahmen wie Veränderung des Konsumverhaltens oder auch durch Reduzierung der Urlaubsausgaben finanzielle Polster aufbauen. Es werde sicherlich zu weiteren Reaktionen kommen, sagt Radmüller, wenn die endgültigen Abrechnungen beziehungsweise Vorauszahlungen der Energiekosten vorliegen.

Die Kunden der Genossenschaftsbanken greifen öfter auf ihre Reserven zurück

Die Volks- und Raiffeisenbanken sowie die Genobank Unterallgäu spüren die Entwicklung natürlich auch. Die Auswirkungen seien zum jetzigen Zeitpunkt aber noch überschaubar, teilt der Kreisverbandsvorsitzende Anton Jall mit. „Wir können keinen Anstieg bei Privatinsolvenzen feststellen. Die Analyse der Inanspruchnahme von Dispokrediten lässt auch noch keine deutlich höheren Kreditinanspruchnahmen erkennen.“ Erkennbar sei aber, dass die Kunden nun öfter auf ihre Reserven zurückgreifen. Sie berichten von deutlich höheren Heizkostenabschlagszahlungen, insbesondere natürlich bei Gasheizungen.

Die Genossenschaftsbanken erwarten für die nächsten Monate weitere Herausforderungen für ihre Kunden. „Die Inflation wird eine weitere Verteuerung der Lebenshaltung mit sich bringen. Einzelne fest eingeplante Bauvorhaben werden verschoben oder ganz abgesagt.“ Dies wirke sich auf das Kreditgeschäft und auf die künftige Auslastung im Baugewerbe aus. Nicht zuletzt werden die Nebenkostenabrechnungen zeitversetzt eine große Belastung für die Kunden bedeuten.

Dennoch ist die Situation der Kunden der Volksbank-Raiffeisenbank im Unterallgäu noch vergleichsweise gut, sagt Jall. Gründe dafür seien die wirtschaftlich gesunden Strukturen. Große Fertigungsbetriebe stellen hochwertige Arbeitsplätze zur Verfügung. Davon profitieren auch der Handel und die Dienstleistungsberufe.

Die Handwerkerinnen und Handwerker im Unterallgäu haben noch viele Aufträge, sorgen sich aber um Energieversorgung

Die Handwerksbetriebe seien gesund, verfügten über eine gute Auftragslage und stehen auch in schwierigen Zeiten zu ihren Mitarbeitern, betont der Kreisverbandsvorsitzende weiter. Zu berücksichtigen sei auch, dass in unserer Region ein Mangel an Arbeitskräften herrscht, dass insbesondere auch Facharbeiter gesucht werden.

Unsicherheit herrscht bei vielen Unternehmen, seien es die großen Arbeitgeber oder die vielen Handwerksbetriebe, wie es mit der künftigen Energieversorgung und deren Preisentwicklung weitergeht.