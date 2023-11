Unterallgäu

05:45 Uhr

Diese Frau will ein seit 30 Jahren leerstehendes Haus aufpäppeln

Die alten Fenster im Barockstil des Hauses in Reichau bei Boos gefallen Michaela Schütz besonders gut.

Plus Ein Haus in Reichau steht 30 Jahre lang leer. Der Putz bröckelt und die Fensterscheiben sind kaputt. Michaela Schütz hat es gekauft und will es nun renovieren.

„Die Außenwand soll weiß werden, aber kein grelles Schneeweiß, sondern eher leicht creme- oder sandfarben und die Fensterläden ochsenblutrot.“ So stellt Michaela Schütz sich ihr Haus vor, wenn es fertig ist. Aktuell kann man die Wände höchstens als irgendwann-mal-weiß-gewesen bezeichnen und die ehemals grüne Farbe der Fensterläden ist nur noch zu erahnen.

Eine Chronik des Hauses in Reichau

Das Haus in dem kleinen Ort Reichau hinter Boos ist 226 Jahre alt. Es wurde 1797 für einen Hilfspfarrer gebaut. 167 Jahre lang lebten dort Geistliche. Dann strich die Kirche die Stelle und vermietete das Gebäude als Wohnhaus an Familien.

