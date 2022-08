Fünf tote Störche im Unterallgäu - und eine einzige Ursache dafür?

Plus Fünf Störche im Unterallgäu sind binnen einer Woche gestorben oder mussten eingeschläfert werden. Ein Vogelschützer hat eine Vermutung, was dahinterstecken könnte.

Bis zur vergangenen Woche schien die Storchenwelt im Unterallgäu in Ordnung: Die Eisheiligen hatten die Region verschont, viele Jungstörche wurden flügge, es gab sogar einen Storchenrekord. Doch vergangene Woche lief es nicht gut für die Störche, wie Leo Rasch, der Vorsitzende der Kreisgruppe Memmingen/Unterallgäu im Landesbund für Vogelschutz, schildert: