Grüne wollen Integration im Landkreis verbessern

Die Kreistagsfraktion der Grünen ist überzeugt, dass die Integration Geflüchteter nicht zuletzt wegen des Arbeitskräftemangels in der Region dringend nötig ist und möchte deshalb zwei neue Stellen am Landratsamt schaffen.

Plus Die Kreistagsfraktion der Grünen will am Landratsamt nach dem Vorbild der Nachbarlandkreise zwei Vollzeitstellen im Bereich Integration schaffen.

Von Sandra Baumberger

Die Fraktionsvorsitzende der Grünen im Kreistag, Lisa Steber, hatte es bereits in ihrer Haushaltsrede angekündigt: Ihre Fraktion will die Integration von Geflüchteten im Landkreis Unterallgäu verbessern und dazu am Landratsamt zwei Vollzeitstellen im Bereich Integration schaffen. Dafür hat die Fraktion nun einen entsprechenden Antrag gestellt.

Wie Lisa Steber in ihrer Haushaltsrede sagte, handelt es sich um ein Thema, das ihr am Herzen liegt. "Sicher war und ist es eine Herausforderung, kurzfristig Wohnraum zu schaffen für die Menschen, die zu uns aus Krieg, Verfolgung und Armut geflohen sind. Aber allein ein Dach über dem Kopf reicht nicht aus", sagte sie. Ausländer-, Sozial- und Jugendamt versuchten bestimmt, den Anforderungen gerecht zu werden. Es fehlten aber eine koordinierende Stelle für Integration sowie eine Integrationslotsenstelle, die wieder verstärkt ehrenamtliche Hilfsprojekte zur Integration anleitet und begleitet.

