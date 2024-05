Immer mehr Fahrschüler rasseln durch die theoretische Prüfung

Wie schwierig ist die theoretische Fahrprüfung? Wir machen die Probe aufs Exempel: Besteht man mit 40 Jahren Erfahrung den Test?

Einen neuen Negativrekord hat der TÜV-Verband Deutschland in einer Pressemitteilung vermeldet: 42 Prozent der Fahrschülerinnen und Fahrschüler haben im vergangenen Jahr die theoretische Prüfung nicht bestanden. Somit stieg die Durchfallquote gegenüber 2022 um drei Prozentpunkte - im langfristigen Vergleich zum Jahr 2014 sind es sogar zehn Punkte. Bei den unterschiedlichen Fahrzeugklassen sticht der normale Pkw-Führerschein (Klasse B) negativ heraus. So wurde bei einer Durchfallquote von 49 Prozent fast jede zweite theoretische Prüfung in der Klasse B nicht bestanden. Im Jahr 2022 lag diese Quote noch bei 47 Prozent.

Laut dem TÜV sind die nicht bestandenen Prüfungen eine enorme Belastung für die Fahrschüler - sowohl finanziell als auch mental. Darüber hinaus belastet die hohe Durchfallquote das Prüfsystem. Denn jede Wiederholungsprüfung binde Prüfkapazitäten.

Laut Luca Fiebig von der Fahrschule Frömsdorf, die auch in Mindelheim Unterricht anbietet, geht es bei der Vorbereitung auf die theoretische Prüfung nicht nur ums Auswendiglernen. Vielmehr müsse man sich in die Gesamtthematik einarbeiten und verstehen, warum ein bestimmtes Verhalten im Straßenverkehr richtig oder falsch ist. Daher müsse man üben, üben, üben. Hier helfe den Schülern eine App. Diese zeige beim Üben an, ob man auf die theoretische Prüfung gut genug vorbereitet ist - und zwar mit einem Ampelsystem. "Viele melden sich aber bereits zur Prüfung an, wenn ihre Ampel noch auf Gelb statt auf Grün steht", sagt Fiebig. Das sei in der Regel zu früh. Schließlich seien die Fragen oft sehr knifflig gestellt und recht komplex.

Eine Theorie-Prüfung in der Klasse B läuft so ab: Sie wird in der Regel bei TÜV oder Dekra abgelegt - und zwar an einem Computer oder Tablet. Das Gerät wählt aus etwa 1200 Multiple-Choice-Fragen 30 aus - 20 zum Grundstoff und zehn spezifische Fragen zur Führerscheinklasse B. Es gibt zu jeder Frage mehrere Antwortmöglichkeiten, die der Prüfling ankreuzen muss. Wichtig ist hier: Es können bei einer Frage auch mehrere Antworten zutreffen. Nur wenn alle richtigen Antworten angekreuzt werden, gilt die Frage als korrekt beantwortet.

Jede falsch beantwortete Frage bringt dem Prüfling zwischen zwei und fünf Punkten ein. Ab elf Fehlerpunkten gilt die theoretische Prüfung als nicht bestanden. Und es gibt sogar noch eine Besonderheit bei der Prüfungsauswertung: Beantwortet jemand zwei Fragen falsch, für die es jeweils gleich fünf Fehlerpunkte gibt, ist man bereits bei zehn Fehlerpunkten durchgefallen. Denn die Fragen mit fünf Punkten sind besonders wichtig und behandeln zum Beispiel das Thema Vorfahrt. Für die Beantwortung der 30 Fragen gibt es kein Zeitlimit. In der Regel dauert eine theoretische Prüfung aber rund 45 Minuten.

Nach Luca Fiebigs Worten haben selbst erfahrene Autofahrer wahrscheinlich keine guten Chancen, ganz ohne Vorbereitung die theoretische Prüfung zu bestehen. "Na - das wollen wir doch mal sehen", schießt es dem Autor dieser Zeilen durch den Kopf. Warum eigentlich nicht? Schließlich gibt's im Internet mehrere Angebote, wo man die Theorieprüfung zu Testzwecken ausprobieren kann. Ich habe übrigens seit fast 40 Jahren den Führerschein. Und ich kann wie wohl 99 Prozent aller deutschen Führerscheininhaber mit Fug und Recht - und mit einem Augenzwinkern - behaupten: "Ich bin ein echt guter Fahrer."

Selbstversuch: Schafft ein erfahrener Autofahrer die aktuelle Theorieprüfung?

Los geht's: Die ersten Fragen sind kein Problem. "Wie kann Cannabis die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen?" oder "Womit muss man bei Kindern im Straßenverkehr rechnen?" Hier kann man sich die Antworten logisch herleiten.

Kniffliger wird es zumeist dann, wenn kurze animierte Videosequenzen zu sehen sind. Zum Beispiel auf der Autobahn. Ein Video habe ich mir bestimmt fünf Mal angesehen, bis ich im Hintergrund einen herannahenden Geisterfahrer entdeckt und dann richtig geantwortet habe. Voll reingefallen bin ich dagegen bei einer Vorfahrtfrage, die gleich fünf Fehlerpunkte einbringt. Es ging um eine abknickende Vorfahrtstraße. Da habe ich - ohne lange zu überlegen - eine falsche Antwort angekreuzt. Leichtsinnsfehler. Mehr Konzentration muss her.

Ein oranger Pfeil gibt Rätsel auf

Es läuft wieder besser. Doch dann kommt ein seltsames Verkehrszeichen: Ein dicker oranger Pfeil. Dachte, der hat etwas mit Gefahrgut zu tun. Falsch gedacht. Der Pfeil weist auf wenig befahrene Autobahnabschnitte hin. Wieder zwei Fehlerpunkte. Die nächsten vier Fehlerpunkte hole ich mir ein paar Fragen später ab - und zwar wieder durch ungenaues Betrachten der dargestellten Situation. Ich übersehe an einer Kreuzung, dass gegenüber ein grüner Ampelpfeil anzeigt, dass ich als Linksabbieger Vorfahrt habe. Tja, und das war's dann auch schon. Denn ab elf Fehlerpunkten ist man durchgefallen. Mist!

Zweiter Versuch: Klappt's jetzt besser?

Allerdings packt mich jetzt der Ehrgeiz. Zweiter Versuch. Das kann doch nicht so schwer sein. Volle Konzentration und diesmal nicht überhastet antworten. Hoffentlich muss ich keinen Bremsweg berechnen, denke ich noch, denn die gängige Faustformeln hab' ich beim besten Willen nicht mehr im Kopf. Dann geht's wieder los. Stück für Stück kämpfe ich mich durch die 30 Fragen. Mein Kopf raucht. Zumindest fühlt es sich so an. Aber dann. Das gibt's doch nicht. Das glaubt mir doch kein Mensch. Aber ja doch. Auf dem Bildschirm steht: Null Fehler! Bestanden! Na also, geht doch.