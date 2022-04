Unterallgäu

vor 33 Min.

Isoliert, einsam und traurig: Senioren in der Pandemie

Plus Seniorinnen und Senioren leiden in Heimen besonders, wenn sie keinen Kontakt mehr nach außen haben dürfen. Aber jetzt gibt es zum Glück Erleichterungen.

Von Johann Stoll

Die Witwe ist hochbetagt und lebt seit ein paar Monaten in einem Seniorenheim im Unterallgäu. Immer wenn sie Besuch von ihren Kindern und Enkeln bekommt, blüht sie auf. Zuletzt war das selten der Fall. Wegen positiver Coronafälle in der Einrichtung konnte die Dame in vier Wochen nur zweimal besucht werden. Für die über 90-Jährige war das nur schwer zu ertragen. Sie litt sehr unter der Isolation, erzählt ihr Sohn. Und sie hat in dieser Zeit spürbar geistig abgebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen