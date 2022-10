Klinikverbund: Bei der Satzungsänderung liegt die Tücke im Detail

Die Satzung des Klinikverbunds soll geändert werden. Was nach einer reinen Formsache klingt, birgt Zündstoff.

Unerwartet hoch hergegangen ist es in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Und zwar ausgerechnet bei einem Punkt, bei dem das wohl nur wenige erwartet hätten: Auf der Tagesordnung stand eine Satzungsänderung der Klinikverbund Allgäu gGmbH. Auf den ersten Blick eher eine Formalie. Aber eben nur auf den ersten.

Zunächst ging es darum, die Unternehmenssatzung zu ändern. Demnach sollen drei Tochtergesellschaften des Klinikverbunds, nämlich die Reha-Klinik Allgäu GmbH, die OKS Klinik-Service GmbH und die AKS Klinik-Service GmbH, in gemeinnützige Gesellschaften umgewandelt werden. Dadurch müssen sie keine Ertragssteuern mehr zahlen. Dies ist bislang anders, da die Gesellschaften steuerlich als gewinnorientiert behandelt werden, obwohl sie es nicht sind. Dieser Punkt war unter den Ausschussmitgliedern unstrittig. Ganz anders sah das jedoch bei der ebenfalls zur Abstimmung stehenden Änderung des Wahlverfahrens für den Aufsichtsrat aus.

Dass die externen Experten im Aufsichtsrat des Klinikverbunds keine Stadt- und Kreisräte sein dürfen, stößt auf Kritik

Letzteres hatte vor zwei Jahren einigen Wirbel verursacht, weil die beiden externen Experten, die jede Gebietskörperschaft in den Aufsichtsrat entsendet, nicht etwa vom Kreistag gewählt, sondern hinter den Kulissen bestimmt worden waren. Damals schon war von „Mauschelei“ und „Vetternwirtschaft“ die Rede. Und daran wird nach Ansicht der Kritiker auch die neue Satzung nichts ändern. Denn auch sie sieht vor, dass nur die Vertreter der jeweiligen Gebietskörperschaften die beiden Experten wählen. Rudolf Jackel hätte es dagegen für deutlich transparenter gehalten, wenn der Kreistag diese Entscheidung fällen dürfte.

Die Experten müssen über Fachwissen aus den Bereichen Medizin, Gesundheit oder Unternehmensführung verfügen und dürfen weder dem Kemptener Stadtrat noch den Kreistagen der Landkreise Unter- und Oberallgäu angehören. Diese Bedingung stieß bei Roland Ahne (SPD) und Rudolf Jackel ebenfalls auf Widerstand. Beide sehen die Gefahr, dass dadurch Experten kleinerer Parteien ausgeschlossen werden, weil sie in der Praxis wohl kaum zu den von den Fraktionen entsendeten fünf Aufsichtsratsmitgliedern gehören würden. Sie befürchten, dass der Parteien-Proporz mehr zählen würde als die Expertise. Diese Sorge konnte Christa Bail (Freie Wähler) auch mit ihrem Einwand „wenn es einen derartigen Experten gibt, werden wir schon so viel sein, den richtigen zu bestimmen“ nicht zerstreuen. Rudolf Jackel, der keinen Hehl daraus machte, dass er vor zwei Jahren auch gerne einen Platz im Aufsichtsrat eingenommen hätte, kann zudem nicht nachvollziehen, weshalb dort weder Steuerberater noch Rechnungsprüfer vertreten sind.

Eine Formulierung in der neuen Satzung des Klinikverbunds stört die Unterallgäuer Kreisräte besonders

Daniel Pflügl (Grüne) störte sich an einer weiteren Formulierung. In der Satzung heißt es: „Jedes so zugewählte Mitglied kann vom Aufsichtsrat durch Beschluss abgelehnt werden, insbesondere, wenn ein Interessenskonflikt mit der Gesellschaft nicht ausgeschlossen werden kann.“ Im Klartext heiße das, dass die Experten grundlos abgelehnt werden könnten. Stefan Welzel (CSU) sah durch das Wort „insbesondere“ juristische Probleme und auch manch anderes Mitglied war mit der Formulierung nicht glücklich. Sie jetzt noch abzuändern ist aber schwierig, weil der Aufsichtsrat der Satzung bereits zugestimmt hat. Nun müssen noch die Gesellschafter, also die Stadt Kempten sowie die Landkreise Unter- und Oberallgäu zustimmen.

Letztlich beantragte Rudolf Jackel, dass der Kreistag die Experten wählt und diese auch dem Kreistag angehören dürfen – was zunächst zu einer Sitzungsunterbrechung führte, in der ein Beschlussvorschlag formuliert werden sollte. Bevor es dann zur Abstimmung kam, wurde noch nicht-öffentlich darüber diskutiert. Am Ende standen vier Beschlussvorschläge zur Auswahl. Die Mehrheit stimmt dann zu, dem Kreistag zu empfehlen, der ursprünglichen Satzungsänderung zuzustimmen. Allerdings wurde Landrat Eder beauftragt, darauf hinzuwirken, dass ein externer Berater ausschließlich aufgrund von Interessenskonflikten abgelehnt werden kann und nicht aus sonstigen Gründen. Der Aufsichtsrat des Klinikverbunds besteht aus 28 Mitgliedern – aus jeweils sechs Vertretern der Gesellschafter (Oberallgäu, Unterallgäu und Kempten), vier Arbeitnehmervertretern und sechs externen Experten. (mit mz)