Restless Legs-Syndrom: Eine Krankheit, die den Schlaf raubt

Zwei, drei Stunden unruhiger Schlaf, dann beginnen die Schmerzen in den Beinen. Restless Legs ist eine Volkskrankheit, unter der vor allem Frauen leiden.

Xaveria Stuber hat mehrere Jahre in einem Büro gearbeitet. Dann ging es einfach nicht mehr. Das lange Sitzen "war die Hölle", erzählt die Rentnerin. Ihre Beine wurde unruhig, sie begann zu zappeln fast wie Zappelphilipp im Kinderbuch "Struwwelpeter". Besser wurde es nicht. Es war eine tägliche Tortur. Sie schulte um auf Krankenpflegerin in der Hoffnung, dass mehr Bewegung sie von ihrem Leiden erlösen würde. Auch das half nicht. Zuletzt bis zum Beginn ihres Ruhestandes war sie Fahrerin und brachte Menschen mit Behinderungen von A nach B.

Die Schmerzen in den Beinen rauben den Schlaf

Seit fast 25 Jahren leidet die 69-Jährige unter Restless legs (RLS), also unruhigen Beinen. Schlimm ist es vor allem nachts, wenn der Körper zur Ruhe kommt. Mehrere Millionen Menschen sind allein in Deutschland betroffen. Schätzungen gehen von fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung aus. Manche trifft es nicht allzu hart. Sie können nur nicht ruhig schlafen. Andere erleiden große Schmerzen, stehen auf, laufen mitten in der Nacht umher, immer in der Hoffnung auf Linderung.

Restless Legs ist eine weit verbreitete Krankheit. Die beiden Vorsitzenden der Selbsthilfegruppe Xaveria Stuber (links) und ihre Vorgängerin Maria Eberle setzen sich für Leidensgenossen ein. Foto: Johann Stoll

Xaveria Stuber aus Germaringen ist Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Restless Legs Ostallgäu, zu der auch das Unterallgäu mit der Stadt Memmingen gehören. Sie hat die Gruppe im Januar 2022 von Gründerin Maria Eberle übernommen, die aus Altersgründen kürzertreten musste. Alle drei Monate treffen sich bis zu 20 Betroffene im Café Morizz in Buchloe. Das nächste Treffen, zu dem jeder willkommen ist, findet am Donnerstag, 15. Juni, um 14.30 Uhr statt.

Eine Heilung gibt es bisher nicht, nur Linderungen der Symptome

Seit zehn Jahren gibt es die Gruppe, in der Betroffene sich austauschen und gegenseitig Rat suchen. Da werden Tipps gegeben, welche Ärzte sich gut in dem Thema auskennen. Das Gespräch sei wichtig, sagt Maria Eberle aus Waal, die früher als Kinderkrankenschwester gearbeitet hat. Denn dann steht man nicht allein mit seinem Problem da. Heilen lässt sich Restless Legs bisher nicht. Nur die Symptome lassen sich lindern. Bei leichten Beschwerden können kalte Bäder, Massagen oder Bewegung helfen.

Das reicht aber oft nicht. Viele Patienten brauchen Medikamente, eine dopaminerge Therapie. Das Kribbeln in den Beinen kann aber auch andere Ursachen als die Erkrankung des Nervensystems haben. Diabetes oder eine Schilddrüsenerkrankung sind auch denkbar.

Über die Ursachen weiß man noch wenig, sagt Eberle. Starker Blutverlust kann RLS auslösen, aber auch eine Schwangerschaft. Manchmal hören die Schmerzen auch wieder auf. Bei Maria Eberle war das nach ihren Schwangerschaften der Fall. Auch eine genetische Disposition kann eine Rolle spielen. Sicher ist nur eines: Mit vielem Kaffeetrinken hat RLS nichts zu tun, sagt Maria Eberle.

Manchmal wird irrtümlich ADHS diagnostiziert

Auch Kinder und Jugendliche kann es treffen. Manchmal dauert es, bis RLS erkannt wird. Denn zappelnde und hyperaktive Kinder stehen schnell im Verdacht, ADHS zu haben, also unter einem Aufmerksamkeitsdefizit zu leiden. "Diese Kinder machen oft viel mit", erzählt Maria Eberle. Sie könnten oft nicht mehr sitzen. Sie kennt Betroffene, die völlig verzweifelt sind, weil ihnen nicht geholfen werden kann.

Den Austausch in der Gruppe schätzen Stuber und Eberle sehr. "Wir müssen alle irgendwie zurechtkommen", sagt Stuber. Mehr als zwei, drei Stunden Schlaf am Stück findet sie nicht. Sie hat sich deshalb angewöhnt, möglichst spät ins Bett zu gehen. Um 3 Uhr ist sie wach und schläft lange nicht wieder ein. Um 6 Uhr steht sie auf. Wenn sie fünf Stunden geschlafen hat, dann war es eine gute Nacht.

Wer Kontakt zur RLS-Selbsthilfegruppe aufnehmen möchte, kann dies telefonisch unter 08344/1435 oder per Mail unter xaveriastuber@gmail.com tun.