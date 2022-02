Unterallgäu

vor 9 Min.

So wird der Flexibus im Unterallgäu genutzt

Der Flexibus fährt bereits in 32 der 52 Gemeinden im Unterallgäu. Die bestehenden „weißen Flecken“ sollen bis Ende 2023 getilgt werden. Allerdings wird der Flexibus auch dann nicht in allen Gemeinden halten. Trunkelsberg und Memmingerberg zum Beispiel sind schon an den Memminger Stadtverkehr angebunden, sodass der Flexibus dort nicht gebraucht wird.

Plus Fahrgastzahlen und eine Befragung zeigen, wie der Flexibus im Landkreis ankommt. Ende 2023 soll er in noch mehr Unterallgäuer Gemeinden halten, aber nicht in allen.

Von Sandra Baumberger

Wie kommt der Flexibus im Unterallgäu an? Wer nutzt ihn wann und warum? Und was kostet er den Steuerzahler? Antworten auf diese und einige weitere Fragen hat Helmut Höld, der ÖPNV-Beauftragte am Landratsamt, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Mobilität, Nahverkehr und Verkehrsvernetzung beantwortet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen