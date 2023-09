Unbekannte stehlen und beschädigen Wahlplakate im Unterallgäu

In mehreren Gemeinden wurden in den vergangenen Tagen Wahlplakate beschädigt oder gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Diebstahl und Beschädigung von Wahlplakaten wurde beider Polizei in den Gemeinden Rammingen, Unterrieden, Oberrieden, Kammlach und Hasberg angezeigt. Die unbekannte Täter machten sich im Zeitraum vom 30. August, bis 4. September, an Wahlplakaten zu schaffen, die sie teils entwendeten und teils durch Beschmieren und Bekleben mit Klebeband beschädigten. Zeugenhinweise an die Polizei Mindelheim unter der Telefonnummer 08261/7685/0. (mz)