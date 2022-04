Unterallgäuer Helfer rühren Hochwasser-Opfer zu Tränen

Steber-Tours aus Mindelheim hat für das von einer Flut zerstörte Ahrtal eine Hilfsaktion organisiert. 18 Männer und Frauen aus dem Unterallgäu haben dort eine Woche lang angepackt und haben große Dankbarkeit erfahren.

Die Bilder von der Katastrophe haben sich tief bei Wolfgang Steber eingegraben. 234 Menschen waren in der Nacht auf den 15. Juli bei der Flutkatastrophe im Ahrtal ums Leben gekommen. Tausende verloren ihr gesamtes Hab und Gut. Der Chef von Steber-Tours aus Mindelheim hat vor diesem Hintergrund eine ganz besondere Hilfsaktion organisiert.

Das Unternehmen verzichtete auf Glückwunschkarten zu Weihnachten und Neujahr und investierte das Geld lieber in eine Fahrt mit vier Kleinbussen. 300 Liter Diesel spendete noch ein Mineralölhändler aus Kempten. In ihnen machten sich 18 Helfer – darunter zwei Frauen – aus dem Unterallgäu in der Woche vor Ostern auf in die 1800-Einwohner-Gemeinde Dernau im Ahrtal, die es massiv getroffen hatte. Die Helfer waren einem Aufruf Stebers gefolgt und haben sich die Tage von Sonntag bis Karfreitag Zeit genommen, kräftig mit anzupacken. Einer von ihnen war Rudolf Ruf, früherer Schulleiter der Grundschule Mindelheim, ein anderer der frühere Schulleiter von Pfaffenhausen Helmut Pletzer. Auch aus Oberrieden und Markt Rettenbach waren Helfer mitgefahren.

Den Einsatzort für die Unterallgäuer hatte Steber im Vorfeld geklärt

Wo sie dringend gebraucht werden, hatte Steber schon vorab mit dem Baureferat der Kreisverwaltung im Ahrtal geklärt. So ist keine Zeit verloren gegangen und alle konnten sofort loslegen. Gleich am Sonntag ging es in die Vollen. Wände wurden gedämmt, Decken abgehängt, Möbel transportiert, Fassaden gereinigt, Mauern verputzt, Dächer ausgebessert und vieles mehr. Werkzeug wie Fliesenschneider oder Bohrmaschinen haben die Helfer gleich mitgebracht. Die schwere Arbeit spürten die meisten noch Tage später in den Knochen.

Bei einer 85-jährigen Dame aus Rech bei Dernau haben die Unterallgäuer die Hofeinfahrt neu gepflastert. Sie war darüber so gerührt, dass sie einen Pflock daneben in den Boden schlug, auf dem sie eine Tafel mit „Allgäuer Höhenweg E 5b“ angebracht hat, versehen noch mit einer Mini-Kuhglocke. Als sich die Helfer von der Dame verabschiedet haben, empfing sie sie mit einer großen Deutschland-Fahne.

Die Helfer aus dem Unterallgäu wohnten in einem Containerdorf

Dernaus Bürgermeister Alfred Sebastian war von der Hilfsbereitschaft der Unterallgäuer so angetan, dass er einen eigenen Empfang für sie gab. Dazu gab es Wein aus der Region. Denn das Ahrtal ist eine bekannte Weingegend. Untergebracht war die Gruppe in einem Containerdorf 25 Kilometer außerhalb, das Humedica aus Kaufbeuren aufgebaut hatte. Geschlafen wurde spartanisch in Stockbetten. Frühstück und Abendessen am Grill finanzierte Steber. Die Metzgervereinigung Dachau, deren Verteter auch vor Ort waren, spendierte Würste und Fleisch, das Mittagessen wurde von der Gemeinde gestellt.

Die Menschen seien teilweise zu Tränen gerührt gewesen, erzählt Rudolf Ruf, so sehr haben sie sich über die Unterstützung gefreut. Viele hätten auch das Bedürfnis gehabt, einfach zu erzählen, was sie erleiden mussten. Auch für diese Gespräche seien sie sehr dankbar gewesen. Wolfgang Steber und Rudolf Ruf jedenfalls sind menschlich tief berührt zurückgekehrt. Beeindruckt hat sie auch eine Gruppe aus Pforzheim, die extra angereist war, um die Menschen mit Blumen und die Kinder mit Süßem aufzumuntern.

Auch Geldspenden aus dem Unterallgäu hatten die Helfer im Gepäck

Die Unterallgäuer hatten nicht nur ihre Arbeitskraft mitgebracht. Die Gemeinde Rammingen hatte Steber im Vorfeld auch einen Scheck über 500 Euro mitgegeben. Das Geld haben die Helfer an Menschen übergeben, die das Unglück besonders hart getroffen hat. Auch ein dreiviertel Jahr nach der Katastrophe sind noch zahlreiche Häuser unbewohnbar. 60 Brücken sind immer noch nicht repariert. Noch in Jahren, rechnet Ruf, wird das Ahrtal noch nicht wieder so sein wie vor dem Unglück, als die normalerweise 60 Zentimeter Wasser führende Ahr auf 9,24 Meter angeschwollen war. Wolfgang Steber überlegt, ob er nicht im Herbst noch einmal eine solche Hilfsaktion organisieren soll. Es würde ihn freuen, wenn dann auch ein paar Jüngere mitmachen würden. Gebraucht wird im Ahrtal jede Hand.