Unterallgäu

vor 17 Min.

Wenn die Ehe nur auf dem Papier besteht

Plus Ein Türke und eine Bulgarin sollen eine Scheinehe eingegangen sein. Die Unterallgäuer Ausländerbehörde hat immer häufiger mit solchen Fällen zu tun.

Von Melanie Lippl

Wissen Sie, wie viel Zucker ihr Ehemann in seinen Kaffee rührt? Oder welche Zigarettenmarke ihre Frau am liebsten raucht? Für gewöhnlich sind solche Fragen über den eigenen Partner schnell zu beantworten – schwierig wird es jedoch, wenn die Eheleute gar keine richtige Beziehung miteinander führen, sondern die Hochzeit nur zum Schein eingegangen sind. Einem im Unterallgäu lebenden Türken wird genau das vorgeworfen. Ein Einzelfall in unserer Region? Offenbar nicht: Die Ausländerbehörde am Landratsamt hat immer häufiger mit solchen Angelegenheiten zu tun.

