Unterallgäu

vor 34 Min.

Wird das Schnitzel im Unterallgäu bald teurer?

Plus Steigende Energie- und Lebensmittelpreise machen Wirten und Hoteliers im Unterallgäu das Leben schwer. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Von Johann Stoll

Hubertus Holzbock steht noch ganz unter dem Eindruck eines Briefes, als ihn unsere Redaktion am Telefon erreicht. Gerade hat er die Rechnung der Stadtwerke Bad Wörishofen erhalten, und die hat es in sich. Der Chef des Kurhotels Fontenay in Bad Wörishofen muss tief in die Tasche greifen. Vor zwei Jahren waren fürs Gas noch 5400 Euro im Monat zu zahlen. Jetzt sind es 25.500 Euro.

