Dirlewang-Wallenried

vor 17 Min.

Der lange Weg einer Unterallgäuerin zum Tiny-Haus

Plus Einfach, günstig und schnell wollte sich Kristina Sauter in Wallenried den Traum vom eigenen Häuschen verwirklichen. Doch dafür brauchte sie einen langen Atem.

Von Sandra Baumberger

Im Herbst 2022 sah es noch so aus, als könnte alles ganz schnell gehen: Der Unteregger Gemeinderat hatte nichts gegen die Bauvoranfrage von Kristina Sauter einzuwenden, die in Wallenried ein Tiny-Haus bauen will. Die junge Frau hoffte, vielleicht schon im Frühjahr 2023 in ihr rund 50 Quadratmeter großes Häuschen einziehen zu können. Doch daraus wurde nichts. Inzwischen weiß sie: Der Weg zu einem kleinen Haus kann sehr lang sein.

Da ist zunächst der Umstand, dass Wallenried kein Dorf, sondern "nur" ein Weiler ist: Kristina Sauters Elternhaus steht dort und noch ein Nachbarhof. Weil es keine größere zusammenhängende Bebauung und auch keinen Bebauungsplan gibt, handelt es sich rechtlich um sogenannten Außenbereich, der nicht ohne Weiteres bebaut werden darf – es sei denn, es geht um ein landwirtschaftliches Vorhaben. Das ist bei Kristina Sauter der Fall: Die Krankenschwester hält auf dem Hof ihrer Eltern nämlich nicht nur Wollschweine und Hühner, sondern möchte den Milchviehbetrieb zusammen mit ihrem Bruder auch übernehmen. Dazu hat sie berufsbegleitend die Ausbildung zur Landwirtin absolviert. "Das war mein Glück", erzählt die 30-Jährige. Denn so wird ihr geplantes Häuschen als "Betriebsleiterwohnung" anerkannt, die auch im Außenbereich zulässig ist.

