Wertachtal

Kleine Orte, große Aufgaben: Im Wertachtal wird viel gebaut

Der Neubau des Dorfgemeinschaftshauses in Amberg geht in diesem Jahr auf die Zielgerade.

Plus Teure Projekte stehen in diesem Jahr auch in Amberg, Ettringen, Rammingen und Wiedergeltingen an. Die Ortsbürgermeister würden ihre Bürgerinnen und Bürger am liebsten wieder persönlich informieren.

Von Alf Geiger

Mitten in der Pandemie haben auch die Gemeinden im Wertachtal die Weichen für die Zukunft gestellt. Da die Bürgerversammlungen vor Ort meist coronabedingt ausfallen mussten, listen die Bürgermeister auf Anfrage unserer Redaktion die wichtigsten Pläne ihrer Gemeinden auf.

