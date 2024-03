Wiedergeltingen

Theater in Wiedergeltingen :Hinter dem Kaugummibaron steht viel Arbeit

Plus Die Laiendarsteller des Theaterstadels in Wiedergeltingen freuen sich, dass es endlich wieder losgeht. Das neue Stück spielt im Wiedergeltinger Dorfladen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Das Gebäude im Osterweg in Wiedergeltingen hat eine lange und bunte Vergangenheit. Bis in die 1980er-Jahre hinein der Zauberstadl, dann die auch in der Region äußerst bekannte und beliebte Disco Stechmücke, dann eine Weile Leerstand, danach Gemeindebauhof und jetzt, seit 15 Jahren, die Heimat des Vereins Theaterstadl Wiedergeltingen. Das Haus, von den Vereinsmitgliedern selbst um- und ausgebaut, beherbergt im Dachgeschoss Zuschauerraum, Bühne und ein kleines Labyrinth dahinter mit Aufenthaltsraum und den Umkleiden. Außerdem befinden sich in dem Gebäude – in bester Dorfgemeinschaft – noch das Musikerheim, der Jugendraum und das Schützenheim.

Der Theaterverein Wiedergeltingen hat 50 Mitglieder. Knapp 20 davon sind aktive Spieler. Seit 2007 wird regelmäßig ein Stück im Jahr aufgeführt, mit dreimal Corona-Zwangspause in den Jahren 2020 bis 2022. Das sei damals sehr bitter gewesen, weil sie der Lockdown 2020 eine Woche vor der Premiere im März kalt erwischt habe, erzählt Alexandra Knobloch: „Ein halbes Jahr Arbeit umsonst!“ Und danach hätten sie sich lieber ein neues Stück ausgesucht.

