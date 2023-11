Wiedergeltingen

17:30 Uhr

Mit dem Ende des letzten Dorfladens in Wiedergeltingen endet auch eine Ära

Nach fast 40 Jahren öffnen Christina und Georg Seitz ihren Dorfladen in Wiedergeltingen zu letzten Mal.

Plus Für Christina und Georg Seitz wurde der Dorfladen in Wiedergeltingen in 39 Jahren buchstäblich zur Heimat. Nun ist Schluss. Ein Blick zurück.

Von Helmut Bader Artikel anhören Shape

Wenn ein Haus im Jahre 1859 erbaut wurde und noch immer steht, ist dies allein schon eine historische Stätte. Es gehörte damals der Familie von Anton Falger und steht in Wiedergeltingen. Es beherbergte in der Mitte des 20. Jahrhunderts bereits eine Bäckerei. Im Jahre 1984 übernahmen diese Christina und Georg Seitz als junge Leute und wurden mit dem Geschäft über die Jahre zu einer Institution im Dorf. 39 Jahre betrieben sie inzwischen ihren kleinen Dorfladen, doch nun ist auch für sie Schluss damit.

Am morgigen Samstag öffnet der Wiedergeltinger Dorfladen definitiv zum letzten Male seine Türen. Georg und Christina Seitz sind inzwischen im Rentenalter. „Leicht ist uns der Entschluss nicht gefallen, aber alles hat einmal ein Ende und man muss sich damit abfinden. Für uns selbst wird das ebenfalls eine große Umstellung sein, ohne das Geschäft zu leben“, heißt es zum Abschied. Sie wollen sich jetzt bei den treuen Kunden bedanken.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen