Charterfolge, Soul-Klassiker und zünftige Polkas bei den Flossachtalern

Plus Die Flossachtaler Musikanten freuen sich, wieder auftreten zu können, und bieten dem Publikum Gänsehautmomente und ein besonderes Solo eines bekannten Gesichts.

Was für ein klangvoller Auftakt beim Jahreskonzert der Flossachtaler Musikanten im voll besetzten Saal des Vereinsgasthauses Bäckerwirt: Nach dreijähriger coronabedingter Abstinenz spielten die Musikerinnen und Musiker gleich zum Entree mit den Gefühlen ihrer Gäste Achterbahn.

Mit der Fanfare "A little Opening" aus der Feder des Sauerländer Komponisten Thiemo Kraas demonstrierten sie, auf welch hohem Niveau sie sich bewegen. Kein Wunder, dass Vorsitzender Johannes Lindner schwärmte: "Wir freuen uns riesig, dass wir endlich wieder musizieren dürfen."