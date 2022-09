Zaisertshofen

Der TSV Zaisertshofen steckt in der Baupreis-Falle

Plus Dem Zaisertshofer Sportverein laufen die Kosten für die im Bau befindliche Turnhalle davon. Doch der Verein sieht sich auch für diese Herausforderung gut aufgestellt.

Den Optimismus haben sie in Zaisertshofen nicht verloren: „Wenn es jemand schafft, dann der TSV“, sagte Ehrenvorsitzender Manfred Mayer am Ende einer Jahreshauptversammlung, die nicht nur von sportlichen Erfolgen, langjähriger Vereinstreue einiger Mitglieder und unkomplizierten Neuwahlen geprägt war. Schon die Begrüßung rief den rund 80 Anwesenden eine Krise in Erinnerung, die fast verdrängt schien: Denn wie stellvertretender Vorsitzende Florian Schmid mitteilte, musste sich Vorsitzender Peter Ruf aufgrund eines Corona-Falls in der Familie entschuldigen. So blickte Schmid auf die vergangenen 20 Monate zurück – ursprünglich sollte die Versammlung im Januar stattfinden.

