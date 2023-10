Zaisertshofen

13:00 Uhr

Ein Ort, an dem Kinder wachsen und gedeihen können

Von Maria Schmid

Kinder und Eltern erkunden die neue "Kita an der Flossach" in Zaisertshofen. Was die Einrichtung so besonders macht.

Leuchtend gelbe Sonnenhütchen in kleinen Vasen, flankiert von Efeuranken auf weiß gedeckten Tischen im Festzelt begrüßten die Eltern, Geschwister und Großeltern der rund 65 Kinder, die nun die neuen, lichtdurchfluteten Räume der „Kita an der Flossach“ in Zaisertshofen in der Hausener Straße mit fröhlichem Leben erfüllen werden. Der Festgottesdienst im Zelt mit Pfarrer Richard Dick und muszierenden Eltern war ganz auf die vielen Kinder zugeschnitten. Gemeinsam sangen sie das Eröffnungsfestlied und drehten sich dabei zu den Gästen im Zelt um. In der Kita finden alle Schutz unter einem großen Schirm Erzieherin Alexandra Paul öffnete einen großen bunten Schirm und erklärte, dass alle unter diesem Schirm Schutz finden würden. Ein Sinnbild für die Kindertagesstätte. Da jedoch die vielen Kinder nicht darunter Platz fanden, stellten sie eine große Tafel mit einem gemalten bunten Schirm auf. Jedes Kind erhielt ein eigenes Foto und klebte es unterhalb des Schirmes auf diese Wand. Und dann standen sie doch noch unter einem großen bunten Schirm, den Alexandra Paul mit der Leiterin der Kindertagesstätte Christina Schuster und anderen vom Balken des Zeltes herunterzogen. Viel Lob gab es für die neue Kita in Zaisertshofen. Foto: Maria Schmid Der Pfarrer spendete den Segen für alle und danach auch für die neuen Räume. Währenddessen sprach Bürgermeister Johannes Ruf darüber „… welchen Wert Kinder für unser Leben haben und wie wichtig es ist, ihnen eine Umgebung zu bieten, in der sie wachsen und gedeihen können.“ Er bedankte sich nicht nur bei den Architekten, Planern, Mitarbeitern der Baufirmen und dafür stellvertretend bei Josef Schuster von Schuster engineering. Dieser nannte die Gesamtsumme in Höhe von 3,2 Millionen Euro, darunter seien viele Zuschüsse geflossen. Er sagte: „Es ist ein sehr gelungenes Werk“. Pfarrer Richard Dick segnete die Räume der neuen "Kita an der Flossach" in Zaisertshofen. Foto: Maria Schmid Michael Helfert lobt die neue Kita als "echtes Schmuckkästchen" Michael Helfert, stellvertretender Landrat, überbrachte Grüße von Landrat Alex Eder. Die neue Kita sei ein echtes Schmuckkästchen des Lernens und Lebens. Kevin Holzner sprach für den Elternbeirat. Die vielfältigen Angebote machten diese Kita so besonders. Eine neue Gruppe für die ganz Kleinen sei eingerichtet worden. Für die Größeren gebe es einen Turnraum und ein Atelier für kreative Bastel- und Malarbeiten. Er lobte auch die moderne Küche, in der täglich frisch gekocht wird und die Schmutzschleuse, die dafür sorgt, dass der Sand im Sandkasten bleiben. Am Nachmittag ging es dann beim Tag der offenen Tür weiter kunterbunt zu. Das Fest stand ganz im Zeichen von Spiel und Spaß mit Kinderschminken, Glitzer-Tattoos und einer Kinder-Disco. Lesen Sie dazu auch Zaisertshofen Plus Charterfolge, Soul-Klassiker und zünftige Polkas bei den Flossachtalern

