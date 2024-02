Zaisertshofen

vor 47 Min.

Stadel brennt in Zaiserthofen: Feuerwehr vor Ort im Einsatz

In Zaisertshofen hat am Donnerstag ein Stadel gebrannt.

Großeinsatz für die Feuerwehr am Donnerstag in Zaisertshofen: In der Ortsmitte brennt ein Stadel. Die Ursache ist derzeit noch unklar.

In Zaisertshofen musste am Donnerstagmittag die Feuerwehr in die Mörgener Straße ausrücken, um einen brennenden Stadel zu löschen. Der Einsatz läuft noch, zur Brandursache und zu entstandenen Schäden gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse. (mz) Nähere Informationen folgen.

