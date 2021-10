Teilnahmebedingungen Facebook-Gewinnspiel Stadthalle Neusäß

Teilnahmebedingungen für das Facebook-Gewinnspiel auf „Augsburger Allgemeine Media“

1. Veranstalter



Veranstalter des Facebook-Gewinnspiels „Augsburger Allgemeine Media“ ist die Presse-Druck- und Verlags-GmbH, Verlag der Augsburger Allgemeine, Curt-FrenzelStr. 2, 86167 Augsburg (nachfolgend: „PD“). Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert.

2. Teilnahme

2.1 Das Facebook-Gewinnspiel „Augsburger Allgemeine Media“ findet im Zeitraum vom 08.10.2020 bis zum 12.10.2020 (24 Uhr) statt. Mit der Teilnahme an dem Gewinnspiel akzeptiert der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen.

2.2 Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Deutschland. Die mehrfache Teilnahme am Gewinnspiel ist nicht gestattet.

2.3 Angestellte von PD und den mit PD in der Mediengruppe Pressedruck verbundenen Unternehmen und deren nächste Angehörige (Eltern, Ehepartner, Kinder) sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.

2.4 Bei einem Verstoß gegen die Teilnahmebedingungen behält sich PD das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen. Auch wer unwahre Personenangaben macht, kann vom Gewinnspiel ausgeschlossen werden.

3. Ablauf

3.1 Jeder Teilnahmeberechtigte, der im Zeitraum vom 08.10.2020 bis zum 12.10.2020 (24 Uhr) den Beitrag durch Klicken auf den like-Button hervorhebt, kann an dem Facebook-Gewinnspiel „Augsburger Allgemeine Media“ teilnehmen.

3.2 Unter allen Teilnehmern, die im unter 2.1 aufgeführten Zeitraum die unter 3.1 aufgeführten Bedingungen erfüllt haben, wird per Zufallsprinzip der Gewinn verlost.

3.3 Meldet sich ein Gewinner nicht binnen 5 Tagen auf die Gewinnmitteilung, verfällt der Gewinn ersatzlos.

4. Gewinne

4.1 Der gemäß Ziff. 3.2 aufgeführte Gewinner erhält den im Facebook-Post beschriebenen Gewinn. Der jeweilige Gewinn wird dem Gewinner durch persönliche Abholung ausgehändigt beziehungsweise per Post zugeschickt oder durch den Gewinnspielpartner Stadthalle Neusäß versandt.

4.2 Es kommen nur die in diesen Teilnahmebedingungen bezeichneten Gewinne zur Auslosung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gewinne sind nicht übertragbar bzw. können nicht abgetreten werden. Für die Abführung von ggf. auf den Gewinn anfallenden Steuern ist der jeweilige Gewinner selbst verantwortlich.

4.3 Der Gewinner (vgl. Ziff. 4.1 und 4.2) erklärt sich mit der Teilnahme am Gewinnspiel mit der unentgeltlichen Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung und Bereithaltung zum Abruf ihrer Namen und Wohnorte auf der FacebookSeite „Augsburger Allgemeine Media“ einverstanden. Diese Einwilligung kann jederzeit gegenüber PD mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf kann per E-Mail (online-werbung@augsburger-allgemeine.de) oder schriftlich erfolgen (Presse-Druck- und Verlags-GmbH, Facebook-Gewinnspiel „Augsburger Allgemeine Media“, Curt-Frenzel-Str.2, 86167 Augsburg).

5. Haftung / Gewährleistung / Änderungen der Teilnahmebedingungen und/oder Gewinne

5.1 Mit der Aushändigung bzw. Übergabe der Gewinne werden PD, deren Angestellte und Vertreter von allen etwaigen Verpflichtungen aus diesem Gewinnspiel frei. PD, ihre Angestellten und Vertreter haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Verletzungen von Körper, Leben und Gesundheit, sowie Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften PD, ihre Angestellten und Vertreter nur, wenn hierdurch eine wesentliche Vertragspflicht verletzt worden ist. In diesem Fall ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

5.2 Nach Maßgabe von Ziff. 5.1 übernehmen PD, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung für Schäden, die sich im Zusammenhang mit der Annahme der Gewinne und/oder in deren Nachgang ergeben können. Für Sach- und Rechtsmängel der verlosten Gewinne übernehmen PD, deren Angestellte und Vertreter keinerlei Haftung 3 oder Gewährleistung. PD, deren Angestellte und Vertreter übernehmen ferner keine Kosten, die den Gewinnern ggf. durch die Entgegennahme bzw. Einlösung des jeweiligen Gewinns entstehen.

5.3 PD, deren Angestellte und Vertreter übernehmen keine Gewähr für die problemlose Nutzung des Internet. Darüber hinaus haftet PD nicht für Störungen und/oder den Verlust elektronischer Sendungen/Downloads.

5.4 PD behält sich das Recht vor, bezüglich der ausgelobten Preise Änderungen vorzunehmen, wenn die Umstände dies erfordern. Einwendungen dagegen sind nicht möglich. PD behält sich im Übrigen vor, das Gewinnspiel ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung zu verkürzen, zu verlängern, zu verändern oder abzusagen, ohne dass sich daraus Ansprüche auf Haftung bzw. Schadensersatz ableiten lassen. Diese Teilnahmebedingungen können jederzeit von PD ohne Angaben von Gründen geändert werden, insbesondere aus rechtlichen Gründen. Ein Abbruch oder eine Beendigung des Gewinnspiels erfolgt insbesondere dann, wenn aus rechtlichen Gründen eine ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels nicht gewährleistet werden kann. Sofern eine derartige Beendigung durch das Verhalten eines Teilnehmers verursacht wird, kann PD von dieser Person den entstandenen Schaden ersetzt verlangen.

6. Datenschutz

6.1 Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären sich die Teilnehmer ausdrücklich damit einverstanden, dass die von ihnen PD übergebenen Daten (Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer und E-Mail Adresse) für die Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erhoben und verarbeitet werden. Die Daten werden ausschließlich für die im Zusammenhang mit diesem Gewinnspiel erforderlichen Zwecke (Versand, Übergabe der Preise) an den Gewinnspielpartner Stadthalle Neusäß weitergegeben.

6.2 Es steht jedem Teilnehmer frei, jederzeit seine Einwilligung in die Datenspeicherung und Datennutzung gegenüber PD zu widerrufen und somit von der Teilnahme am Gewinnspiel zurückzutreten, solange und sofern er noch nicht als 4 Gewinner ermittelt wurde. Der Widerruf kann per Email (online-werbung@augsburger-allgemeine.de) oder schriftlich erfolgen (Presse-Druck- und Verlags-GmbH, Facebook-Gewinnspiel „Augsburger Allgemeine Media“, Curt-Frenzel-Str. 2, 86167 Augsburg).

7. Sonstiges

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollten einzelne dieser Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt davon die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon unberührt. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DSVGO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz (Ziff. 2.6) oder unter Telefon (0821)777-2355.