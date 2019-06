25 Jahre "Brett im Schtoi": Kleinkunst mit großer Wirkung

Plus Das „Brett im Schtoi“ feiert mit einem Open Air sein 25-jähriges Bestehen. Der Verein aus Pfaffenhofen hat mehr als 200 Veranstaltungen organisiert – und schwierige Phasen überstanden.

Dem positiven Einfluss des Bieres wird manch menschliche Errungenschaft zugeschrieben. Die Kleinkunstinitiative „s’Brett im Schtoi“ gehört unbedingt dazu. Denn es ist nicht unwahrscheinlich, dass es an der Wirkung des Gerstensaftes lag, dass Nikolaus Maucher an einem Abend im Frühsommer 1994 ein paar andere Menschen von seiner Idee überzeugen konnte, das Dorfwirtshaus „Linde“ von Wirtin Resl Dirr im Pfaffenhofer Ortsteil Erbishofen mit Theater, Musik und Kabarett zu beleben. Das Lokal, im Volksmund „Schtoi“ genannt, schloss 2009, das Brett gibt es aber immer noch – und es feiert sein 25-jähriges Bestehen mit einem Open Air am Samstag, 29. Juni, mit der Musikkabarett-Gruppe Mistcapala in Diepertshofen.

Norbert Riggenmann war einer der Durstigen, die an jener folgenreichen Bierrunde teilnahmen. War der studierte Kommunikationsdesigner damals noch für die Werbung zuständig („Mundpropaganda alleine reicht eben nicht“), löste er vor einigen Jahren Maucher an der Spitze des Vereins ab. Riggenmann, von dem auch der schwäbisch-einprägsame Name stammt, muss sich fast die Augen reiben, blickt er auf die Bilanz der Initiative. Mehr als 25000 Besucher haben die 221 Programme (manche hatten mehr als einen Spieltermin) seit 1994 genossen. Die vermeintliche Kleinkunst ist schon lange eine große Sache.

Zum Start gab es eine Theater-Welturaufführung

Der Blick auf die Liste der Veranstaltungen ist nicht wegen des Umfangs eindrucksvoll, er zeigt auch, wie facettenreich das Angebot von Anfang an war. So startete „s’Brett im Schtoi“, das im Verein gerne mit „BiS“ abgekürzt wird, mit einer Theater-Welturauffühung, „Felizitas“ von Reinhold Massag. Von Anfang an im Programm waren auch Kabarett und Musik, manche Künstler, unter anderem Liedermacher Werner Specht und Komiker Uli Böttcher („Er ist immer gnadenlos gut“) waren schon mehrfach zu Gast. Immer wieder bewiesen die Programmgestalter ein gutes Gespür, etwa bei Maxi Schafroth, der nach seinem Auftritt 2011 richtig durchstartete. Manchmal, und das gibt der Vorsitzender gerne zu, ging ein Abend auch mal daneben. Er erinnert sich an eine Bauchtanzgruppe, deren Mitglieder sich den ganzen Abend beschwert hätten, und an einem ungarischen Abend, bei dem man zwei der Mitwirkenden angemerkt habe, dass sie eher unfreiwillig mit auf der Bühne standen.

„Lerneffekte“, nennt Riggenmann das, nicht Fehlschläge. Doch beim „Brett im Schtoi“ musste man schon mit schwierigeren Situationen zurechtkommen. Die Schließung der „Linde“ war wohl die größte Prüfung. Denn ein anderes Wirtshaus, in das man hätte wechseln können gab es nicht. Für die Sommermonate fand man ab 2008 im (nicht beheizbaren) „Schtall“ von Familie Mack in Diepertshofen eine neue Unterkunft, weitere Spielstätten wurden die Hermann-Köhl-Schule in Pfaffenhofen und das Historischer Stadttheater Weißenhorn, wo bis heute jedes Jahr das Münchner Sommertheater mit einem Klassiker (zuletzt „Tartuffe“) gastiert. Der Wechsel in den „Schtall“ brachte für den Verein eine große Veränderung, denn statt Untermieter in einem Lokal zu sein, mussten die Mitglieder sich nun selbst um den Getränkeverkauf kümmern, und eine Küche gab es dort nicht. Deswegen war die Freude durchaus groß, als das „BiS“ 2018 sein neues Hauptquartier im „Kulturschtadel“ beim „Hirsch“ im Weißenhorner Stadtteil Attenhofen bezog. Auch wenn, so Riggenmann, nicht alle mit dem Wechsel über die Gemeindegrenze glücklich gewesen seien. In Pfaffenhofen habe es aber schlicht keinen geeigneten Ort gegeben.

Die Gagen der Künstler sind gestiegen, die Anforderungen auch

Dennoch: Das „Brett im Schtoi“ steht in seinem Jubiläumsjahr gut da, auch wenn sich die Zeiten in vielerlei Hinsicht geändert haben. Die Konkurrenz in der Region sei stark gewachsen, so Riggenmann, die Gagen der Künstler und die Anforderungen auch. Habe man früher teils 14 Tage vor Drucklegung des Programms telefonisch die Auftritte ausgemacht, müsse man heute zwei Jahre Vorlauf einplanen. Und wie so viele Vereine leidet auch „BiS“, das derzeit knapp 30 Mitglieder hat, an Nachwuchsmangel – die meisten, die die Initiative umtreiben, sind schon seit vielen Jahren dabei, sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Nicht ausgeschlossen, dass auch beim Open Air Bier eine gewisse Rolle spielen wird.

Das Open Air mit der Musikkabarett-Gruppe Mistcapala am Samstag, 29. Juni, beginnt um 19 Uhr auf dem Diepertshofener Käppeles-Vorplatz. Zum Programm gehören auch ein Beitrag des Ursprungsvereins und eine Interviewrunde. Karten gibt es unter Telefon 07302/7821233, online auf brett-im-schtoi.de oder an der Abendkasse.