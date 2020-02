24.02.2020

30 Jahre im Dienst für andere

Der Diakonieverein Steinheim-Nersingen feiert. Zum Geburtstag gibt es Spenden – und ein neues Mitglied

Von Inge Pflüger

Ungefähr im Jahr 30 nach Christus wurde, laut Apostelgeschichte 6, bereits nach „sieben Diakone“ gesucht. Bereits damals war das Thema „gegenseitige Hilfe untereinander“ aktuell – heute und in Zukunft noch mehr als je. Während des Festgottesdienstes anlässlich des 30. Geburtstages des Diakonievereins Steinheim-Nersingen sprach Pfarrer Tobias Praetorius beispielhaft von den Geschehen von einst und jetzt. Denn dass diese Hilfe heute mehr denn je gefragt ist, erfuhren die Steinheimer Gottesdienstbesucher nicht nur in der evangelischen Nikolauskirche am Sonntagmorgen, sondern auch beim anschließenden Festakt im Bonifaz-Stöltzlin-Haus in Steinheim.

Neben dem Pfarrer wies auch Landrat Thorsten Freudenberger mit Blick auf die stetig anwachsende Zahl der Senioren und Pflegebedürftigen darauf hin, dass man in den nächsten fünf bis sieben Jahren sehr gefordert sei. Dabei dankte er all den Ehrenamtlichen im Verein für ihre gegenseitige menschliche Fürsorge.

Der Diakonieverein Steinheim-Nersingen wurde im Februar 1990 von Pfarrer Christian Schmidt-Scheer ins Leben gerufen. Die Vereinsvorsitzende Elisabeth Eisenmann berichtete auszugsweise über die Arbeit und die Wichtigkeit des Vereins. Dieser hat es sich all die Jahre hindurch zur Aufgabe gemacht, die Diakoniestation zu unterstützen, etwa bei angefallenen Personalkosten durch psychosoziale Betreuung der Patienten oder bei der Anschaffung der Dienstfahrzeuge beziehungsweise beim Transport von auszuleihenden Pflegebetten. Da sich die Leistungen des Vereins ausschließlich über Mitgliedsbeiträge und Spenden finanzieren, freute sich die Vorsitzende besonders über die Geldspenden, die neben den Glückwünschen etwa vom Landrat kamen. Zugleich kündigte der Neu-Ulmer Bürgermeister Reinhard Junginger eine städtische Überweisung an. Der 90-jährige stellvertretende Nersinger Bürgermeister Xaver Gegenfurtner indes wurde gar an Ort und Stelle Vereinsmitglied und zahlte prompt den Jahresbeitrag. Denn mit Blick auf sein hohes Alter wolle er nicht Schulden hinterlassen, sagte er lachend – der Applaus war auf seiner Seite.

Mit Blumen und Worten dankte Elisabeth Eisenmann abschließend dem Gründungsmitglied Hans Botzenhardt, der 18 Jahre lang den Verein leitete, sowie Maria Hauff, die seit 30 Jahre aktiv dabei war, sowie der allerersten Krankenschwester Uschi Grünwald. Damit diese mal ein Wochenende verschnaufen konnte, sei Krankenschwester Gisela Müller damals unentgeltlich eingesprungen. Denn „man habe bei Null angefangen“, erinnerte Eisenmann an die ehrenamtlichen Kämpferinnen und Kämpfer von einst.

Kontakt zum Verein gibt es über das Pfarramt oder die Diakoniestation Senden-Nersingen-Steinheim (Weißenhorner Straße 20 in Nersingen, Telefon 07308/817440). Das Spendenkonto bei der VR-Bank Neu-Ulm/Weißenhorn eG lautet: IBAN: DE66730611910000513989 BIC: GENODEF1NU1.

