vor 40 Min.

Armbrust-Schütze muss ins Gefängnis

Ein 42-Jähriger hat mit der Waffe auf seinen Nebenbuhler geschossen. Das Landgericht sieht in der Tat Heimtücke und Frust. Es verurteilt den Mann wegen versuchten Mordes

Von Carolin Lindner

Nachdenklich wirkt der Armbrust-Schütze im Verhandlungsraum am Memminger Landgericht. In wenigen Minuten wird das Urteil erwartet, die erste Strafkammer um Vorsitzenden Richter Christian Liebhart hat sich kurz zuvor für eine abschließende Besprechung zurückgezogen.

Der 42-Jährige ist angeklagt, weil er versucht haben soll, den neuen Partner seiner Ex-Freundin in Volkertshofen mit einer Armbrust zu töten. Der Geschädigte hat nur überlebt, weil der Pfeil an einer Rippe stecken blieb, zeigten Gutachten. Den Schuss hat der Angeklagte bereits am ersten Prozesstag über eine von seinem Rechtsanwalt Thorsten Storp verlesene Erklärung gestanden, weist jedoch von sich, aus Eifersucht gehandelt zu haben. Die Beweislast indes war von vornherein groß: Polizisten fanden die Armbrust samt DNA-Spuren im Auto des 42-Jährigen, in Volkertshofen lagen Pfeile, mit denen er vorher geübt haben soll, und die Handydaten besagen, dass er vor Ort war.

Staatsanwalt Thomas Hörmann forderte vergangene Woche eine Haftstrafe in Höhe von acht Jahren und zwei Monaten, die Nebenklage ging mit. Verteidiger Storp dagegen plädierte auf höchstens fünf Jahre.

Dann geht die Tür auf und Richter Liebhart verkündet das Urteil: Sieben Jahre und sechs Monate muss der 42-Jährige ins Gefängnis. Das Gericht sieht es als bestätigt an, dass der Mann versucht hat, den jüngeren Nebenbuhler zu töten. Er habe den tödlichen Ausgang billigend in Kauf genommen. „Dass der Schuss zum Tod führen kann, war dem Angeklagten bekannt“, sagt der Richter. Bei den vorherigen Versuchen mit der Armbrust habe er sich von der Wucht der Schüsse überzeugt.

Richter Liebhart begründet das Urteil ausführlich. Unter anderem sei es versuchter Mord, weil der 42-Jährige heimtückisch gehandelt hat. „Die Tat war geplant und der Geschädigte hatte keine Möglichkeit, dem Angriff zu entgehen“, so Liebhart. Ein zweites Mordmerkmal sieht das Gericht nicht als gegeben: das der niederen Beweggründe. Die Staatsanwaltschaft war dagegen in ihrem Plädoyer der Auffassung, der 42-Jährige habe aus Eifersucht gehandelt.

Liebhart stellt dies anders dar: Das Motiv war Frust und Wut. Der 42-Jährige trauerte der Beziehung zu seiner Ex-Freundin nach, das haben die Chats ergeben. Und die Ex hat seinen Hoffnungen mal Nahrung gegeben und ihn an anderen Tagen klar abgewiesen. „Sie hat ihn in ein Wechselbad der Gefühle gestürzt“, sagt der Richter. Nachdem die Ex die Trennung als endgültig bezeichnete, wollte der 42-Jährige seine Wut an dem Geschädigten auslassen, da er diesen als Grund dafür sah.

Zugunsten des Armbrust-Schützen wertet das Gericht dessen von der Ex-Freundin mitverursachte psychische Situation. Die Strafe wird unter anderem dadurch gemildert. Zudem gab es einen Täter-Opfer-Ausgleich.

Die 32-jährige Ex-Freundin, die an den meisten Prozesstagen zuhörte, rückte begleitend zum eigentlichen Tatgeschehen immer wieder in den Fokus. Staatsanwalt, Nebenklage-Anwalt und sogar Verteidiger des Angeklagten empfanden es als unglücklich, wie die 32-Jährige als Zeugin vor Gericht versuchte, den 29-Jährigen schlechtzumachen (wir berichteten). Dies sah das Gericht offenbar ähnlich: Es sei nicht zu verkennen, wie sie sich bemüht habe, den 29-Jährigen in möglichst schlechtem Licht darzustellen. An dessen detaillierten Aussagen zum Tatablauf gebe es jedoch keinen Grund zu zweifeln, urteilt das Gericht und folgt damit weitgehend der Argumentation der Staatsanwaltschaft.

Der Angeklagte hört sich die Begründung still an. Er hat einen Teil seiner Haftstrafe schon hinter sich, da er seit rund neun Monaten in Untersuchungshaft sitzt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. "Bayern

Themen Folgen