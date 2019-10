vor 40 Min.

Aus dem Becker´s ist jetzt das Stadtkind geworden

Hinter der Bar im neuen Stadtkind in Ulm: (von links) Felix Mack, Maxi Hartmann, Nadine Feldbinder, Melek Baylas und Michael Nemmer.

Nach monatelanger Planung ist es endlich soweit: Am Theodor-Pfitzer-Platz hat im ehemaligen Becker´s das Stadtkind eröffnet.

Maxi Hartmann, bekannt als DJ, hat sich mit dem Stadtkind einen Lebenstraum erfüllt. Der Schritt in die Selbstständigkeit war für die 28-Jährige schon lange überfällig. Unterstützt wird Maxi von ihrer Geschäftspartnerin Melek Baylas. Die beiden lernten sich bei der Arbeit im Myer’s Club kennen und merkten schnell, dass sie ein eingeschworenes Team mit den gleichen Ideen sind.

Bekannt ist die Ulmerin in der Gastroszene: Sie verbrachte viel Zeit in den Läden ihrer Eltern, der „Dolce Cocktailbar“, dem „Yellow Club“ und später im „Myer’s Club“ am Lautenberg. Die Öffnungszeiten im Stadtkind sind ungewöhnlich: von 18 bis „spät Uhr“. Kulinarisch setzen die beiden Frauen auf Italien. Pizza mal anders ist das Stichwort. Die Karte wird vierteljährlich erneuert. Bei den Drinks wird auf Klassiker und neue Variationen gesetzt. (heo)

