00:35 Uhr

Bauprojekt verärgert Anwohner

In diesen Hang in Unterfahlheim sollen mehrere Wohngebäude hinein gebaut werden. Die Anwohner befürchten, dass das Quellwasser im Boden am Ende bei ihnen landen wird.

In Unterfahlheim sollen drei Doppelhäuser und ein Neun-Familienhaus entstehen. Die Räte sorgen sich um Fremdwasser im Kanal – und die Nachbarn befürchten: „Wir stehen dann im Sumpf“

Von Ariane Attrodt

Ein steiler Erdhang und Quellen im Boden: Die beiden bislang unbebaute Grundstück an der Bahnhofstraße in Unterfahlheim bergen so ihre Tücken. Ein Bauprojekt hatten die Nersinger Gemeinderäte nach einem Ortstermin in der Vergangenheit bereits abgelehnt – zu massiv so die einstimmige Meinung. Danach verkaufte der Eigentümer das Grundstück weiter und der neue Investor legte Pläne für eine Bebauung auf den Tisch. Nachdem sein erster Antrag seitens des Landratsamts als nicht genehmigungsfähig eingestuft wurde, hat er ihn überarbeitet. So landete der Antrag am Dienstagabend nun doch auf der Tagesordnung des Nersinger Gemeinderats. Doch eine große Handhabe hatte der nicht: Das Landratsamt hatte bereits der Gemeinde gegenüber deutlich gemacht, dass es das Einvernehmen der Gemeinde ersetzen werde, sollten die Nersinger Räte den Antrag ablehnen, wie Bürgermeister Erich Winkler den Räten mitteilte. Am meisten ärgern sich die Anwohner über die ganze Sache.

Der derzeitige Plan sieht vor, auf den Grundstücken drei Doppelhäuser sowie ein Neun-Familienhaus zu errichten. Insgesamt 34 Stellplätze soll es geben, davon elf in einer Tiefgarage. 14 Meter hoch sollen die Gebäude sein, die ganze Anlage erscheine aber weniger massiv, da die Gebäude tiefer in den Hang eingeplant würden, heißt es in der Sitzungsvorlage der Verwaltung. Wie das Projekt bautechnisch umgesetzt werde, darauf habe die Gemeinde keinerlei Einfluss, erklärte Winkler. Man könnte beim Beschlussvorschlag nur nochmals ausdrücklich auf die hydrologischen Besonderheiten und den problematischen Erddruck am Hang hinweisen.

Da half es in der Diskussion auch nichts, dass Franz Merkle ( CSU) erklärte, dass es aus seiner Sicht problematisch sei, „vorne an der Straße ein so massives Bauwerk“ zu haben. Dabei seien die Räte bei dem früheren Projekt einstimmig dagegen gewesen, ein so wuchtiges Gebäude zuzulassen. „Das waren jetzt nur gestalterische Änderungen, sonst ist alles gleich“, so Merkle. Er betonte: „Für mich ist das Haus vorne zu hoch.“ Zudem wies er auf die unterirdischen Quellen hin. Es müsse auf jeden Fall konkret im Beschlussvorschlag festgehalten werden, dass das Quellwasser unter keinen Umständen in den örtlichen Kanal eingeleitet werden dürfe.

Auch Gerhard Jehle ( CSU) konnte dem Bauvorhaben nichts abgewinnen. „Ich sehe es nach wie vor kritisch wegen der Größe und des Hangs.“ Und wegen des Quellwassers könnte sich die Ebene, an die andere Grundstück angrenzen, in ein „Sumpfgebiet“ verwandeln. „Hier wird alles ausgereizt, was geht. Aus meiner Sicht ist das gefährlich“, machte Jehle deutlich. Er und Merkle gaben dem Projekt dann auch nicht ihre Zustimmung.

Verärgert waren nach der Sitzung vor allem die Anwohner, von denen einige erschienen waren. Indem die Gemeinde verboten hat, das möglicherweise anfallende Quellwasser in die Kanalisation einzuleiten, habe sie nur sich selbst abgesichert. „Als ich das Wort Versickerung gehört habe, ist mir der Kamm geschwollen“, sagt einer der Bürger. Denn um die Gebäude im Hang abzusichern, müsste eine sogenannte weiße Wanne eingebaut werden, eine wasserundurchlässige Stahlkonstruktion, erzählt er. Er und die anderen Nachbaren sind sich sicher: An dieser würde das Wasser dann entlang laufen – bis zu den benachbarten Grundstücken. „Wir stehen dann im Sumpf“, sagt der Nachbar, der befürchtetet, dann auf den deshalb entstandenen Kosten sitzen zu bleiben.

Ebenfalls kritisch sieht der Unterfahlheimer die Größe des Projektes: Es sei für den Ort überdimensioniert, höchstens der Bahnhof habe eine derartige Höhe. Denn die Firsthöhe des Neun-Familienhauses ist im Bauplan mit 20,68 Metern angegeben. Die meisten angrenzenden Einfamilienhäuser stammten aus den 60er Jahren, berichtet der Anwohner. Bis auf ein Haus hätten sie nicht einmal ein zweites Stockwerk.

Themen folgen