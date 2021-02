vor 16 Min.

Betrunkener Radfahrer verletzt sich in Senden

Ein Radfahrer stürzt in Senden betrunken vom Fahrrad und verletzt sich. Er hatte fast zwei Promille im Blut.

In Senden hat sich ein Fahrradfahrer bei einem Sturz verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurden Beamte am Samstag gegen Abend zu einer verletzten Person in die Freudenegger Straße gerufen. Vor Ort fanden die Polizisten heraus, was passiert war: Der Verletzte fuhr demnach mit seinem Fahrrad die Freudenegger Straße in Richtung Hauptstraße in Senden. Beim Abbiegen in den Maderholzweg nahm der 36-Jährige die Kurve zu eng und stürzte hierbei vom Fahrrad.

Der Sendener hatte fast zwei Promille im Blut

Da die Beamten bei dem 36-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen hatten, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Der Test ergab einen Wert von 1,94 Promille, deswegen wurde bei dem Mann zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Mann erlitt durch den Sturz mehrere Schürfwunden im Gesicht und eine Platzwunde am Kinn. Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)

