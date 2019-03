07:00 Uhr

Bögge: Zusätzliche Kita-Förderung nicht möglich

Raphael Bögge kontert die Kritik der Stadträte. Er sagt, für den Bau an der Weberei hätte es keinen zweiten Zuschuss gegeben.

Das Blatt in Sachen Förderung wendet sich. Wie berichtet, haben Stadträte Bürgermeister Raphael Bögge vorgeworfen, eine millionenschwere Summe an Förderungen möglicherweise verschlafen zu haben. Bögge zeigte sich daraufhin verunsichert und fragte im Nachhinein bei den höhergestellten Behörden nach. Die Erkenntnis: Tendenziell wäre eine Förderung der Kita auf dem Webereigelände über das Programm „Soziale Integration im Quartier“ durchaus möglich. So formuliert es das bayerische Bauministerium. Doch da die Stadt für den Kita-Neubau bereits Gelder aus dem Bayerischen Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhält, kann sie in diesem Fall nicht zwei Mal kassieren. Das FAG regelt die Zuschüsse für Neubauten im Bereich Schulen, Kindergärten oder anderen öffentlichen Einrichtungen, die jede Kommune bekommen kann.

Bögge: "Die Stadt hat nichts verschlafen."

Zuständig ist im vorliegenden Fall die Regierung von Schwaben, die auch die Projekte im Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek) in Senden im Blick hat. Auf Nachfrage der Stadt habe die Regierung von Schwaben mitgeteilt, dass die doppelte Förderung wegen des geringen Budgets im Fördertopf nicht möglich sei, so Bögge. Zusätzlich zum FAG gebe es derzeit ein weiteres Programm des Sozialministeriums, mit dem Investitionen gefördert werden, die bis spätestens 30. Juni 2022 abgeschlossen sind. Das trifft nach derzeitigem Kenntnisstand auf die Kita an der Weberei zu. Beide Programme gemeinsam, so Bögge, ergeben ebenso einen Satz von bis zu 90 Prozent Zuschuss der förderfähigen Kosten. „Die Stadt hat also nichts verschlafen und keine Mittel in den Sand gesetzt“, so Bögge.

Ein Blick in den Haushalt zeigt, dass 90 Prozent sich besser anhören, als es sich darstellt: Für die 8,5 Millionen Euro teure Kita erwartet Senden demnach rund 3,7 Millionen Euro an Förderungen – nicht einmal 50 Prozent also.

Räte: Froh, Sozialquartier abgelehnt zu haben

Die Räte nahmen die Wendung gelassen hin, schließlich habe man hauptsächlich hören wollen, ob die Verwaltung sich überhaupt um das Programm bemüht habe. Gleichzeitig sei man froh, die Idee des Bürgermeisters für ein Sozialquartier nicht mitgegangen zu sein, sagten Vertreter des Stadtrats. Denn auch dafür habe Bögge mit den Zuschüssen in Höhe von 90 Prozent geworben und dies schon ab 2020 umsetzen wollen. Nun sehe man, dass eben trotzdem zahlreiche Millionen an der Kommune hängen bleiben. Geld, das Senden nicht habe, fassten die Räte zusammen.

